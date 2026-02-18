Daar waar sport is, wordt er gegokt. Ook deze Olympische Winterspelen komt de fanatieke gokker weer volledig aan zijn of haar trekken. Maar welke sport is eigenlijk het meest populair wat dat betreft?

IJshockey was de absolute favoriet bij gokkers tijdens de Winterspelen, maar curling, met de glijdende stenen, fanatieke vegen en zelfs beschuldigingen van valsspelen, heeft de bookmakers compleet verrast.

'Niet verwachte interesse'

Gokkers tonen een bizarre interesse in deze ongebruikelijke sport, die elke vier jaar tijdens de Winterspelen de nieuwsgierigheid van het publiek prikkelt.

“De interesse in curling is veel groter dan in ijshockey, en dat hadden we totaal niet verwacht”, aldus Chris Pearce, senior trader bij een Amerikaanse goksite.

Meer dan vier jaar terug

Het totale gokvolume, de zogenaamde 'handle', zal deze Olympische Spelen naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan in Peking 2022. Dit komt voornamelijk door de uitbreiding van legale sportweddenschappen in de VS en een gunstigere tijdzone, wat het live volgen van de evenementen vergemakkelijkt.

“Alleen al curling zal de zeven cijfers passeren. Het totaal zal meer dan 1 miljoen dollar bedragen”, zegt Pearce. “Als iemand me van tevoren had verteld dat er meer dan 1 miljoen dollar op curling zou worden ingezet, had ik het niet geloofd, maar de interesse is echt ongekend.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft aangegeven de weddenschappen op Olympische sporten nauwlettend in de gaten te houden om de integriteit van de Spelen te waarborgen. Volgens het IOC bereikte het wereldwijde gokvolume voor de Olympische Zomerspelen van Parijs 2024 een recordbedrag van 11 miljard euro.