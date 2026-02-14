Voor Kimberley Bos zijn deze Olympische Spelen uitgelopen op een grote teleurstelling. De wereldkampioene bij het skeleton maakte ook geen lekkere vierde run mee. In het eindklassement is ze de nummer 13.

Bos gaat heeft niet opnieuw een olympische medaille winnen. Na het brons van vier jaar geleden tijdens de Spelen van Beijing eindigt de 32-jarige Nederlandse in Cortina d'Ampezzo ver buiten de podiumplaatsen.

Haar vierde run was de minste van alle runs: Bos klokt 58,26 seconden. Het was een bumpy ride: haar vehikel schampte een muurtje.

Reactie

Bos zei tegen de NOS: "Ik heb heel veel moeite gehad te connecten met deze baan. Er waren trainingsruns waar ik buiten de top twintig eindigde en daarna ging het steeds iets beter. Als ik hier nog tien runs mag doen, kom ik steeds dichterbij. Dat weet ik zeker."

Eerdere runs

Bos klokte zaterdag 58,12 seconden en was daarmee langzamer dan een dag eerder, toen ze 57,88 en 57,98 seconden over haar races deed. Met een totaaltijd van 2.53,98 heeft ze een achterstand van 2,24 op klassementsleidster Janine Flock. De Oostenrijkse heeft in de strijd om het goud drie Duitse skeletonsters achter zich: Susanne Kreher (0,21), Jacqueline Pfeifer (0,43) en Hannah Neise (0,70). Neise is de olympische titelverdedigster. De Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, is voorlopig de nummer 6.

Tranen

Bos had vanzelfsprekend meer verwacht van deze Olympische Winterspelen in Italië. De 32-jarige uit Ede liep vanaf de eerste run achter de feiten aan en kon dit niet herstellen. In een interview moest ze een traantje wegpinken, al kwam dat niet door de resultaten op de baan.