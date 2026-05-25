Als het aan acteur en PSV-fan Frank Lammers ligt, gaat Joey Veerman alsnog mee naar het WK. De 54-jarige acteur richt zich in gesprek met deze site tot bondscoach Ronald Koeman en vindt dat de middenvelder van PSV in de WK-selectie van Oranje thuishoort.

Wat clubvoetbal betreft, heeft Lammers een prima seizoen achter de rug. De PSV-fan zag de Eindhovense club de vroegste landstitel ooit behalen in de VriendenLoterij Eredivisie. Over het WK heeft de acteur gemengde gevoelens. "Laat ik vooropstellen dat ik het heel moeilijk vind dat die kwakbol de beker gaat uitreiken, daar ga ik sowieso niet naar kijken", verwijst hij in gesprek met deze site naar de Amerikaanse president Donald Trump op de vraag wat zijn verwachtingen zijn van de prestaties van Oranje tijdens het aankomende WK.

"Ik ben geen Trump-fan, dat mag duidelijk zijn", licht Lammers toe. "Ik vind het toernooi ook in een moeilijk daglicht staan. Dat moet ook benoemd worden. Een eindtoernooi zou voor iedereen en alle landen moeten zijn. Sommige landen kunnen niet eens fans meenemen vanwege het beleid daar, dat is heel raar, want daar is het WK helemaal niet voor bedoeld. Ik ben heel bang, dat hij net als met die wereldcup vorig jaar, het podium op zal eisen en de beker zal uitreiken. Ik vind dat een smetplek op wat het toernooi zou moeten zijn."

'Het is één van de beste voetballers die we hebben'

"Het voetbal zelf..." vervolgt Lammers, waarna hij van de gelegenheid gebruikmaakt om zich tot de bondscoach te richten. "Ronald, lieve Ronald, bied je excuses aan bij Joey en neem hem gewoon mee. Het is één van de beste voetballers die we hebben, dat is één. Twee: wees wat zachter voor je andere spelers. En drie: ga een beetje aanvallender voetballen, joh! Het is echt wel heel voorzichtig altijd en dat vind ik niet leuk om naar te kijken."

Wie moet er in de spits?

De (wedstrijd)fitheid van Memphis Depay, de topscorer aller tijden in Oranje, tijdens het WK is nog altijd een vraagteken. Ondertussen hebben Donyell Malen en Brian Brobbey een prima seizoen achter de rug. "Als je ziet hoe Donyell voetbalt, dan zou ik hem altijd opstellen", laat de acteur zijn voorkeur weten.

"Brian kan ook, want die voetbalt ook fantastisch", vervolgt Lammers. "Maar ik denk dat die als breekijzer nog meer waarde heeft. Dus als er nood aan de man is, dat je hem erbij kan zetten. Maar als je ziet hoe Donyell voetbalt... het is een bescheiden jongen, dus die gaat niet zijn plek opeisen, maar dat moet hij wél doen, want ik denk dat hij op dit moment de man in vorm is."

Kansen van Oranje

Zo optimistisch als Lammers over Malen is, zo twijfelachtig is hij over de kansen van Oranje op het eindtoernooi. Wanneer hem wordt gevraagd naar de eindplaats van Oranje op het WK, valt het lange tijd stil. "Als we zo blijven voetballen zoals we de afgelopen tijd hebben gevoetbald, dan gaan wij die voorronde niet doorkomen, dus hij (Koeman, red.) moet wel denken: kom we zijn Nederland, we moeten vooruit voetballen, en niet achteruit gaan lopen."

