Liefst zesmaal greep hij olympisch goud en 39 keer lag er bij een WK-titel op hem te wachten. Maar de zwemlegende Ryan Lochte kwam ook regelmatig in opspraak. Daar staat de nu 41-jarige Amerikaan bij stil in een openhartig beericht.

Onlangs klapte de ex-vrouw van Lochte uit de school met details over hun liefdesleven. Zo postte ze hun huwelijkse geloftes online. In maart 2025 gingen ze uit elkaar.

'Emotioneel'

Op Instagram komt de Amerikaan met een lang verhaal over hun relatie en zijn zelfbeeld. "Ik schrijf dit omdat ik te emotioneel ben om hier hardop over te praten", zo begint hij.

"Het is ontzettend moeilijk om persoonlijke uitdagingen in het openbaar te doorstaan, en ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om mijn recente bericht over mijn ex-vrouw toe te lichten. Ik begrijp dat mijn woorden veel negatieve reacties hebben losgemaakt, en ik wil duidelijk maken dat het nooit mijn bedoeling was om iemand te kwetsen, maar om mijn gevoelens te delen."

Kinderen

"Er gebeurt veel achter de schermen dat ik ervoor heb gekozen privé te houden om mijn kinderen te beschermen. Ik zag dat Kayla onze huwelijksgeloften op haar pagina heeft gedeeld om de echtheid te benadrukken van wat we ooit hadden. Hoewel ik dat respecteer, blijf ik bij mijn overtuiging dat we elkaar niet volledig kenden, en eerlijk gezegd kende ik mezelf ook niet of wie ik was. Ik ben zeer dankbaar voor onze drie kinderen en voor de liefde die we in die periode deelden."

Therapie

Uiteindelijk zocht de ex-topzwemmer hulp. "Therapie is voor mij een transformerende reis geweest, die me heeft geholpen inzichten over mezelf te ontdekken die ik eerder over het hoofd zag. Ik doe enorm mijn best om afstand te nemen van het verleden, omdat ik echt verder ben gegaan. Ik heb diep spijt van alle teleurstelling die ik heb veroorzaakt bij de mensen in mijn leven, waaronder de moeder van mijn kinderen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik een goede echtgenoot was - dat was ik niet. Ik ben vastbesloten om elke dag aan mezelf te werken."

Begrip

"Ik vraag om jullie begrip en coulance terwijl ik deze complexe situatie doormaak. Als ik vooruit kijk, zal ik mijn leven met jullie blijven delen, maar ik zal afzien van het bespreken van zaken die betrekking hebben op mijn eerdere huwelijk. Dank jullie allemaal voor jullie steun."

Lochte gaf in 2018 zijn jawoord aan voormalig Playboymodel Kayla Rae Reid. Op basis van de trouwakte meldde TMZ dat het huwelijk plaatsvond in Gainesville in Florida. Ryans vader Steven was getuige van de ceremonie. Ryan Lochte en Kayla Rae Reid waren sinds oktober 2016 verloofd. Hij vroeg haar ten huwelijk op een bergtop. In juni 2017 kregen ze een zoon, die luistert naar de naam Caiden.

Nep-overval

Lochte kwam in opspraak na een avondje stappen met enkele teamgenoten tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Zij verzonnen een overval door gewapende politieagenten na een incident bij een benzinestation. Lochte werd tien maanden geschorst voor zijn aandeel in de spraakmakende rel.