Sifan Hassan is als zesde geëindigd bij haar debuut in de marathon van New York. De olympisch kampioene vocht lang mee in de kopgroep, maar moest in de laatste kilometers afhaken. De Nederlandse liep leeg op de zware heuvels van Manhattan en verloor de aansluiting met de drie Keniaanse favorieten. Titelverdediger Abdi Nageeye kon zijn titel niet verdedigen: de Nederlander miste de slag na dertig kilometer en haakte vervolgens af.

De vrouwenrace kende lange tijd een levendige kopgroep waarin Hassan zich dapper handhaafde. De Nederlandse moest meermaals terrein prijsgeven op de vele bruggen in New York, maar knokte zich telkens terug. In de tweede helft van het parcours vol hoogtemeters begon de vermoeidheid zichtbaar toe te slaan. Waar Hassan nog even mee kon toen Sheila Chepkirui het tempo opvoerde, moest ze passen toen ook Hellen Obiri en Sharon Lokedi versnelden.

Sifan Hassan komt er niet aan te pas

De Keniaanse kopvrouwen maakten er in de slotfase een ware krachtmeting van. Chepkirui, de winnares van vorig jaar, moest afhaken, waarna Obiri en Lokedi de strijd om de overwinning bepaalden. In de laatste kilometer versnelde Obiri overtuigend en sloeg ze een beslissend gat, op weg naar haar tweede zege in New York.

Obiri won de marathon uiteindelijk in een tijd van 2:19;51, goed voor een nieuw parcoursrecord. Nooit eerder liep een vrouw in New York onder de 2 uur en 20 minuten. Ze bleef Lokedi en Chepkirui voor. Hassan werd in de slotfase nog ingehaald door de Amerikaanse Annie Frisbie en finishte als zesde in 2:24;43, bijna vijf minuten achter winnares Obiri. De Nederlandse kon dit keer geen rol spelen in de strijd om het podium, maar toonde opnieuw haar veerkracht op het loodzware parcours.

Titelverdediger Abdi Nageeye moet meerdere erkennen

Bij de mannen kende de race een teleurstellende afloop voor Nageeye. De 35-jarige titelverdediger moest na zo’n dertig kilometer uitstappen. Tot dat moment liep hij in een achtervolgende groep, maar kon het tempo van de koplopers niet meer volgen. Een herhaling van zijn historische zege van 2024 zat er geen moment in.

Nageeye, die vorig jaar geschiedenis schreef door als eerste Nederlander ooit de marathon van New York te winnen, begon dit keer met startnummer 1 op zijn borst. "Dat blijft speciaal", zei hij vooraf. "Deze stad, dit publiek — dat geeft me altijd kracht."

Keniaans feestje zet zich voort bij de mannen

Na de vrouwelijke hoofdrol voor Kenia – met Obiri, Lokedi en Chepkirui op het podium – ging ook bij de mannen alle eer naar de lopers uit het marathonwalhalla. De strijd om de winst werd een bloedstollend duel tussen Benson Kipruto en Alexander Mutiso, die de slotkilometers zij aan zij afwerkten.

Na dertig kilometer ging het tempo flink omhoog en brak de race open. De Brit Patrick Dever en oud-winnaar Albert Korir probeerden nog mee te schuiven, maar moesten passen. Op de glooiende wegen richting Central Park vochten Kipruto en Mutiso om de winst. In de slotmeters hield Kipruto nipt stand en viel hij na de finish lachend in de armen van zijn landgenoot. Korir completeerde – net als bij de vrouwen – het volledig Keniaanse podium, met Dever als vierde.

Jetze Plat mist nipt het podium bij rolstoelers

Ook in de race voor rolstoelers liet Nederland zich zien. Jetze Plat streed lang mee om de podiumplaatsen, maar moest in de slotfase drie concurrenten voor zich dulden en eindigde als vierde. De Zwitser Marcel Hug bleek opnieuw onklopbaar en won overtuigend, gevolgd door David Weir en Tomoki Suzuki.