Kersverse MVP leidt OKC Thunder naar overtuigende zege in NBA Conference Finals

De spanning zat er al goed in bij de tweede wedstrijd van de Western Conference Finals, maar alle ogen waren gericht op één speler. Nog geen 24 uur na zijn uitverkiezing tot meest waardevolle speler van het NBA-seizoen 2024-2025, liet hij meteen zien waarom hij die titel verdient. Zijn ploeg, Oklahoma City Thunder, won met 118-103 van de Minnesota Timberwolves en neemt een 2-0 voorsprong in de serie.

Het gaat om niemand minder dan Shai Gilgeous-Alexander, de 26-jarige ster van Oklahoma City Thunder. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij zijn trofee voor Most Valuable Player van het seizoen 2024-2025 uitgereikt en binnen vier kwarten liet hij zien waarom juist hij die titel verdient.

Met 38 punten, 8 assists, 3 steals en 13 uit 15 rake vrije worpen leidde hij zijn ploeg naar een overtuigende 2-0 voorsprong in de Western Conference Finals. Gilgeous-Alexander combineerde kalmte met klasse en bewees opnieuw dat hij de motor is achter het succes van de Thunder.

Strijd om MVP-titel

In de MVP-stemming hield hij supersterren als Nikola Jokic (Denver Nuggets) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) achter zich. Extra wrang voor Jokic: zijn Nuggets werden in de vorige ronde uitgeschakeld door dit Minnesota onder leiding van Anthony Edwards, die nu op zijn beurt worden overklast door Gilgeous-Alexander en de ontketende Thunder.

Het MVP-seizoen van de Canadees is er één voor de boeken. In de reguliere competitie leidde hij OKC naar 68 overwinningen, gemiddeld 32,7 punten per wedstrijd en de titel van topscorer van de hele NBA met 2484 punten. Hij is pas de tweede Canadees ooit die tot MVP werd uitgeroepen, na Steve Nash in 2005 en 2006. Bovendien is het voor het zevende jaar op rij dat een niet-Amerikaan de prijs wint, een trend die Gilgeous-Alexander overtuigend voortzet. De laatste Amerikaan die de felbegeerde prijs won was James Harden.

NBA Finals in zicht voor Shai Gilgeous-Alexander

Naast Shai schitterde ook de rest van de jonge Thunder-ploeg. Jalen Williams scoorde 26 punten en pakte 10 rebounds, Chet Holmgren voegde er 22 toe en Lu Dort werd eerder deze week nog uitgeroepen tot lid van het All-Defensive First Team. Coach Mark Daigneault lijkt zijn formatie precies op tijd in topvorm te hebben.

Game 3 staat zaterdag op het programma in Minneapolis. Eén ding is duidelijk: met Gilgeous-Alexander in MVP-vorm en een sterk collectief om hem heen, is Oklahoma City Thunder misschien wel dé te kloppen ploeg in de play-offs. In het oosten is het Indiana Pacers die verrassend met 1-0 voorstaat in de serie tegen de New York Knicks. Wie daar ook de finale haalt, weet nu al dat de concurrentie in het westen in bloedvorm verkeert.