De ex-vrouw van Engels international Kieran Trippier, Charlotte Trippier, heeft een angstige nacht achter de rug. Inbrekers zouden hebben geprobeerd haar luxe landhuis van ruim twee miljoen pond binnen te dringen. Volgens Britse media ramden ze met een voertuig de toegangspoort en probeerden ze daarna het pand te forceren.

Charlotte, die vorig jaar uit elkaar ging met de speler van Newcastle United, belde direct de politie toen ze verdachte geluiden hoorde bij haar huis in Cheshire. Die welvarende regio in Noordwest-Engeland staat bekend als woonplaats van veel Premier League-spelers. "Ze kreeg er rillingen van", vertelt een bron aan The Sun.

Volgens dezelfde bron leek het erop dat de indringers de poort met een voertuig probeerden te rammen en daarna met gereedschap wilden forceren. "Het was beangstigend. Ze dacht even dat ze zouden binnenkomen", klinkt het.

'Ze voelt zich niet meer veilig'

De politie van Cheshire bevestigt dat er onderzoek loopt naar 'verdachte activiteiten' bij het adres van de 36-jarige moeder van drie. Agenten hebben camerabeelden uit de omgeving opgevraagd en spreken met buurtbewoners om te achterhalen wie er achter de poging tot inbraak zit.

Na het incident heeft Charlotte haar beveiliging flink aangescherpt. Mensen in haar omgeving zeggen dat ze al langer op haar hoede was, zeker nadat de politie eerder had gewaarschuwd voor een reeks inbraken in de buurt. "Ze is bang dat ze in de gaten wordt gehouden", aldus een ingewijde.

Charlotte spreekt open over haar scheiding

De scheiding tussen Charlotte en Trippier kwam vorig jaar breed in het nieuws. In een emotionele video op Instagram vertelde ze dat ze zich 'prima' voelde, maar nog niet klaar was om te praten over de breuk. "De sprankel komt wel weer terug", zei ze destijds tegen haar volgers.

De breuk tussen de twee trok destijds veel aandacht in de Britse tabloids, mede doordat Trippier kort na de aankondiging van hun scheiding werd gespot op feestjes met andere vrouwen. Charlotte koos er bewust voor om zich uit de schijnwerpers te houden en richtte zich op haar gezin. "Ik heb drie jonge kinderen, dus ik wil niet dat zij dingen zien die hen kunnen raken", zei ze eerder. Ondanks alles liet ze weten dat ze zich sterker voelde en klaar was om haar leven opnieuw op te bouwen.

Roerige tijden voor de familie Trippier

Trippier speelt momenteel voor Newcastle United in de Premier League. De 35-jarige rechtsback, die eerder uitkwam voor Tottenham Hotspur en Atlético Madrid, geldt als een van de ervaren krachten binnen de selectie. Het incident bij de woning van zijn ex vormt een nieuw hoofdstuk in de bewogen periode van de familie Trippier. De politie zegt het onderzoek voort te zetten. "We nemen de zaak serieus en doen er alles aan om te achterhalen wat er precies is gebeurd", aldus een woordvoerder.

