Georgina Rodriguez schittert als vriendin van Cristiano Ronaldo in verleidelijke fotoshoot

Georgina Rodriguez schittert in een campagne voor kledingmerk Guess. De vriendin van Cristiano Ronaldo verruilde haar bikinifoto's op Instagram voor een elegante fotoshoot.

Voor het Spaanse model en influencer zijn fotoshoots geen onbekend terrein. Maar in deze shoot voor Guess ruilde ze haar bikini's en avondkleding, waarin ze meestal te zien is op haar eigen sociale media, in voor een elegante look.

Cristiano Ronaldo mag zeer tevreden zijn met zijn prachtige vriendin waarmee hij al sinds 2016 samen is. Ze ontmoetten elkaar in een Gucci winkel in Madrid waar Rodriguez werkte als verkoopmedewerkster. Inmiddels hebben ze samen twee kinderen, en is Rodriguez bonusmam van nog drie eerdere kinderen van Ronaldo.