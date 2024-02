Influencer Jade Anna reageert op roddels over breuk met Kenneth Taylor

Jade Anna van Vliet heeft gereageerd op de roddels over een eventuele breuk met Ajaxspeler Kenneth Taylor. Donderdagavond plaatste ze een reeks foto's op Instagram waaronder een selfie met de voetballer. Van een relatiebreuk en een burn-out blijkt geen sprake.

In het online programma roddelpraat werd woensdag door Dennis Schouten beweerd dat de relatie tussen Jade Anna en Taylor voorbij zou zijn. Toch lijken ze in een recente Instagram foto nog steeds gelukkig te zijn met elkaar. Bovendien zou de influencer met meer dan een miljoen instagramvolgers kampen met een burn-out. In een video op Instagram gaf Jade Anna aan een dag rust nodig te hebben. Ook had ze geen om haar bed uit te komen, waardoor deze geruchten werden aangewakkerd. Nu verzekert ze haar volgers dat het "helemaal goed met haar gaat", en ze "op haar best leeft".

Vervelende gevolgen

De roddels brachten vervelende gevolgen met zich mee. Zo zouden vriendinnen van de influencer zich zorgen om haar maken. Bovendien leidde het tot nare reacties op haar sociale media. In een TikTok-video laat ze weten klaar te zijn met pesterige comments als 'hard gewerkt': "Ik denk echt dat ik mijn graf in ga met de quote ‘hard gewerkt’. Ik kom er gewoon niet vanaf". Ze snapt dat haar werk fysiek niet zwaar is, maar hard werken doet ze wel.

Jade Anna heeft vaker te maken gehad met geruchten rondom haar relaties. Ze was eerder samen met YouTuber Gio Latooy. Deze veelbesproken relatie eindigde in september vorig jaar.