Het vertrek van Brendan Rodgers bij Celtic zorgt voor een storm in Glasgow. De 52-jarige trainer stapte maandag op na de 3-1-nederlaag tegen koploper Hearts, maar zijn afscheid verloopt allesbehalve rustig. Grootaandeelhouder Dermot Desmond haalt in een felle verklaring uit naar zijn voormalige coach en spaart hem daarbij niet.

Rodgers besloot op te stappen na een moeizame seizoensstart, waarin Celtic acht punten achterstand opliep op Hearts en ook de Champions League misliep. Wat begon als een beleefd afscheid, is inmiddels uitgegroeid tot een openlijke ruzie tussen de trainer en de clubleiding.

'Volledige steun, maar ander verhaal naar buiten'

Volgens Desmond is Rodgers niet eerlijk geweest over de samenwerking. De Ier stelt dat zijn trainer volledige zeggenschap had over transfers en dat elke aankoop gebeurde met zijn goedkeuring. "Elke insinuatie dat het bestuur hem tegenwerkte, is onjuist", klonk het in de verklaring. "Hij had het laatste woord over alle voetbalzaken."

Desmond zegt dat hij zelfs drie uur bij Rodgers thuis heeft gezeten om diens kritiek te bespreken, zonder resultaat. "Ondanks alle tijd die hij kreeg, kon hij geen enkel geval noemen waarin wij hem niet gesteund zouden hebben", klinkt hij stellig.

'Giftige sfeer rond de club'

De clubbaas beschuldigt Rodgers ervan verdeeldheid te hebben gezaaid binnen Celtic. Volgens hem hebben diens uitspraken 'een giftige sfeer' veroorzaakt en vijandigheid aangewakkerd richting het bestuur en hun families. "Zijn woorden en daden zijn misleidend en zelfzuchtig geweest", aldus Desmond.

Celtic zet koers naar nieuw hoofdstuk

Rodgers keerde in 2023 terug bij Celtic en pakte in twee seizoenen opnieuw de landstitel, net als tijdens zijn eerste periode tussen 2016 en 2019. Tussendoor stond hij aan het roer bij Leicester City en eerder bij Liverpool. Ondanks die successen eindigt zijn tweede termijn bij de 55-voudige kampioen in mineur.

Voormalig Celtic-trainer Martin O’Neill en oud-speler Shaun Maloney nemen voorlopig de leiding over. De club wil eerst rust creëren voordat er een nieuwe vaste manager wordt aangesteld. "Celtic is groter dan één persoon", besloot Desmond. "Onze focus ligt nu op het herstellen van de harmonie en het verder bouwen aan een club die haar waarden en supporters waardig is."