Jutta Leerdam heeft het gehad met mopperende mannen van boven de 50: 'Doe eens rustig'

Jutta Leerdam is deze week meer in het nieuws dan ooit. De Westlandse schaatsdiva zit zonder ploeg nu de onderhandelingen met Jumbo zijn afgebroken. Het nieuws en de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer over de breuk, zorgen voor nogal wat reacties. En die vallen niet allemaal even goed bij Leerdam.

Kramer stelde in het persbericht over het vertrek van Leerdam bij Jumbo dat 'niemand groter is dan de ploeg'. Daarmee suggereert hij dat de 1000 meter specialiste zou denken dat wel te zijn. Met die woordkeuze is ze het bepaald niet eens, zo liet ze al snel weten: "Het voelt als een mes in mijn rug." Haar vriend Jake Paul zag het allemaal gebeuren en heeft er zo zijn eigen kijk op.

Ook op social media ziet Leerdam nogal wat ongefundeerde reacties die haar niet bevallen. "Die willekeurige Nederlandse mannen van 50plus die samenkomen onder elke Facebook-post over mij en kritiek leveren terwijl ze zitten te snacken op de bank." Ondertussen bewegen haar ogen op het nummer Like What van Cardi B. Daarin wordt de haters verteld to pipe down. Wat zoiets betekend als 'houd je mond' of 'doe eens rustig'.

@juttaleerdam I get my life is hard to digest Henry, but just relax and enjoy the ride ♬ Like What Freestyle - 🧍🏾‍♀️🧍🏾‍♀️

Er zijn ook genoeg mensen die het voor Leerdam op nemen. Zoals haar oud-coach Kosta Poltavets, die tegen Sportnieuws.nl zei: "Jutta is de makkelijkst coachbare schaatsster ooit. En de beste die ik ook onder mijn hoede heb gehad." Ook René van der Gijp stoorde zich aan 'het gelul' vanuit Jumbo-Visma: "Het is gewoon een topper, een vedette."

'Kramer een slechte verliezer'

Ook Marijn de Vries spring in de bres voor Leerdam. In haar column voor NRC veegt ze de vloer aan het Sven Kramer en dat bevalt de Westlandse wel. "Kramer is een slechte verliezer. Hij voelt zich gewoon op zijn edele delen getrapt omdat hij heeft verloren", schrijft De Vries. Leerdam likete vervolgens een post over de column.

Jumbo-Visma kondigde donderdag de komst van een andere schaatstopper aan, namelijk Suzanne Schulting. Het vertrek van Leerdam staat daar los van, volgens Kramer. "Sterker nog, als Jutta zich gecommitteerd had aan ons dan hadden Jutta en Suzanne nu samen in één ploeg gezeten."

Maar dat gebeurde dus niet. Leerdam moet op zoek naar een andere invulling van haar schaatstoekomst. Ze heeft verschillende opties. Gesprekken met Team IKO, de ploeg van Joy Beune, lopen en ook een nieuwe ploeg starten met hulp van vriend Jake Paul is een mogelijkheid. Het zou zelfs kunnen dat Leerdam helemaal geen ploeg vindt of er eentje begint. Dan kan ze zelf trainen in Thialf.