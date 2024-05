Jutta Leerdam gaat de mist in bij schoonfamilie tijdens gender reveal

Jutta Leerdam was met haar vriend Jake Paul afgelopen zaterdag aanwezig bij de gender reveal van Jake's broer Logan en zijn vriendin Nina Agdal. Tijdens een filmpje dat vooraf werd opgenomen, ging de Nederlandse schaatsster de mist in.

Voordat duidelijk werd of het een jongen of meisje zou worden, werd in een TikTok van Logan Paul aan familieleden gevraagd om het geslacht te raden. Bijna iedereen was er van overtuigd dat het stel in verwachting is van een meisje, behalve de Nederlandse schaatsster.

'Tante Jutta'

"Ik ben je tante Jutta en ik denk dat je een jongetje bent", gokte Leerdam als enige, tot verbazing van de andere gasten. Leerdam was namelijk volledig in het roze gekleed en moest zich dus verdedigen. "Dat komt omdat ik de jurk gewoon mooi vind."

Ondertussen is bekend geworden dat Agdal en Paul een meisje verwachten en Leerdam er dus compleet naast zat. Dat werd duidelijk door een in scene gezette showworstelpartij tussen iemand in een roze pak en iemand in een blauw pak. Die in het roze pak won. Logan Paul is zelf behoorlijk succesvol in het showworstelen. Onlangs verdedigde hij zijn Amerikaanse titel met succes tijdens WrestleMania.

Leerdam en Paul kunnen binnenkort dus een nieuweling in de familie verwachten. Eerder vertelde de broertjes Paul in de podcast van Jake al uitgebreid over het aanstaande vaderschap. Logan wilde in eerste instantie nog niet bekend maken wie de peetvader van de baby gaat worden, maar doet dat op aandringen van Leerdam alsnog. "Het is toch duidelijk dat Jake dat wordt! Als hij dat wil natuurlijk..." Daarin voorziet de Westlandse schaatsdiva geen problemen.

Toekomst van Leerdam

In Nederland houden mensen zich in de tussentijd vooral bezig met de schaatstoekomst van Leerdam. Vorige week werd duidelijk dat ze vertrekt bij Jumbo en dat ging met het nodige rumoer. Waar de ploeg zich ondertussen versterkte met onder meer Suzanne Schulting, is het nog onduidelijk wat Leerdam volgend seizoen doet. Mogelijkheden zijn er in ieder geval genoeg.

De afgelopen periode vertoefde Leerdam voornamelijk op Puerto Rico, waar Paul een groot landgoed heeft. Daar lijkt een einde aan te komen. De voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen komt dichterbij en deze week hintte Leerdam er al op dat ze afscheid van zijn vriendje moest nemen.