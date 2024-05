Jutta Leerdam hint op afscheid van Jake Paul op Puerto Rico: 'Ga onze avonddates missen'

Jutta Leerdam en Jake Paul lijken afscheid van elkaar te nemen. De Nederlandse schaatster is nog altijd met haar vriend op Puerto Rico. Nu de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen bijna begint moet de 25-jarige, die zonder team zit, langzaamaan terug het ijs op.

De topschaatster vertrok kort na het einde van het schaatsseizoen meteen naar Puerto Rico, waar vriend Paul een enorm landgoed heeft. Paul zelf zit daar overigens niet stil, want hij moet zich klaarstomen voor het beladen duel met boksicoon Mike Tyson. De afgelopen periode vertoefde Leerdam dus op het eiland, waar ze een druk programma had.

Zo deelde Leerdam vaak foto's terwijl ze in een gigantische gym aan het sporten was en werd ze tijdens een rondje hardlopen overvallen door een gigantische plensbui. Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning en randzaken. Vorige week had Leerdam bijvoorbeeld nog een groot feest vanwege een zwangerschap binnen de familie Paul.

Het stel was veel samen, maar daar lijkt voorlopig een einde aan te komen. "Ik ga onze avonddates missen" schrijft Leerdam in een Instagram Story waarop ze een filmpje met Paul toont. Veel teams zijn al begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen en ook Leerdam lijkt snel weer op het ijs te staan.

Verschillende schaatsteams zijn dus hun voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels al gestart, maar Leerdam zit nog altijd zonder ploeg na haar spraakmakende vertrek bij Schaatsteam Jumbo. Ondanks dat ze voorlopig dus in haar eentje moet trainen, hoeft Leerdam zich voorlopig nog geen zorgen te maken over volgend seizoen. Dat vertelde oud-schaatsster Renate Groenewold deze week aan Sportnieuws.nl.

Volgens de wereldkampioene allround van 2004 gaat Leerdam het nieuwe seizoen anders aanvliegen. Afgelopen seizoen viel tegen, onder meer door blessures. "Elke intelligente sporter kijkt naar hoe diegene het hiervoor heeft gedaan en waar er stappen in te maken zijn." Het vertrek bij Jumbo is daar een voorbeeld van: "Zij is heel kritisch gaan kijken en ik vind het knap dat een vrouw van 25 jaar die keuze maakt. Mensen hebben daar een mening over, maar wij hebben het maar te respecteren."

Mogelijkheden zijn er voor Leerdam in ieder geval genoeg. Er is zelfs een kansje dat ze op schaatsgebied met haar vriend gaat samenwerken. Voorlopig moet ze het in elk geval zonder ploeg doen.