Van Frenkie tot Aysïa-Mae: zo heten de kinderen van de spelers van Nederlands elftal

Nederland komt zondag voor het eerst in actie op het EK. Op vaderdag speelt Oranje de eerste groepswedstrijd tegen Polen. De kinderen van de internationals zullen hun papa's op die speciale dag extra aanmoedigen. Dit zijn de, vaak bijzondere, namen van de kinderen.

Te beginnen bij de keepers. Justin Bijlow is de trotse vader van een dochter. Samen met zijn vriendin, Dayenne Huipen, gaf hij haar de elegante naam Dahlia Sofia. Mark Flekken houdt van kort en krachtig, blijkt uit de namen van zijn dochters. Zij heten Noé en Liva.

De eerste keeper van het Nederlands elftal, Bart Verbruggen, heeft zelf geen kinderen. Die zullen er op korte termijn ook niet komen, want hij is nog single. Vaderdag zal voor de 21-jarige doelman een emotionele dag zijn. Zijn vader Coen overleed plotseling toen Verbruggen nog jong was.

Kort en krachtig

Aanvoerder Virgil van Dijk koos voor namen in dezelfde stijl als Flekken. Zijn twee dochters heten Nila en Jadi, korte, stoere namen die toch niet alledaags klinken.

Denzel Dumfries gaf zijn zoon ook een stoere naam: Jesiah. Stefan de Vrij koos voor zijn zoon de naam Nolan, eveneens een krachtige moderne naam.

Dubbele namen

Waar de meeste verdedigers dus kiezen voor kort en krachtig, heeft 107-voudig international Daley Blind een andere stijl. Hij gaf zijn kinderen samen met zijn vrouw Candy-Rae Fleur dubbele namen. Net als hun moeder. Ze heten Lowen Dace en Lamae Lourdes Foire.

Binnenkort zal het koppel nog zo'n bijzondere naam moeten bedenken. Candy-Rae is namelijk in verwachting van een derde kindje. Ze is begin augustus uitgerekend en zal het 'wel pittig krijgen' nu ze haar man moet missen tijdens het EK, liet de Oranje-international eerder weten. "Ze blijft nu achter met twee kleine kinderen, maar we wonen vlak bij mijn ouders en schoonouders dus dat komt wel goed."

De eerste zoon Donyell Malen, had qua naam zo een broertje van de kinderen van Blind kunnen zijn. Hij heet London Felipe Lou. De naam van zijn tweede zoon, die in 2023 werd geboren is niet bekend.

Ook oud-PSV'er Cody Gakpo koos bij de geboorte van zijn eerste zoontje voor een dubbele naam. Met zijn vriendin Noa van der Bij gaf hij hem de naam Samuël Seth.

Frenkie en Xavién

Twee kinderen van de Oranje-spelers zouden zo naar een teamgenoot van hun vader vernoemd kunnen zijn. Het zoontje van Joey Veerman heet bijvoorbeeld Frenkie. Volgens de middenvelder is het geen eerbetoon aan de geblesseerd afgehaakte Frenkie de Jong. Maar hij vindt het wel een leuke naam.

Tijjani Reijnders heeft gekozen voor de naam Xavién. Maar ook dat lijkt geen vernoeming te zijn naar teamgenoot Xavi Simons. Ook niet naar de voetbalicoon en oud-trainer van FC Barcelona Xavi Hernández.

Andere bijzondere namen zijn Ki-yeann, Aysïa-Mae, Jacian en Julián. Zo heten de vier kinderen van Georginio Wijnaldum. Een mix van korte en dubbele namen. Dat geldt ook voor het gezin van Steven Bergwijn. Zijn drie kinderen heten Saint Steve Isai, Ayden en Lewis.

Ook Wout Weghorst koos voor een mix van simpele hollandse, en moderne internationale namen. Zijn drie dochters heten Juul, Lucie Mary Jo en Daantje Suze Mary.

