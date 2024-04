Jutta Leerdam mengt zich fel in discussie over zwangere schoonzus: 'Nee, dat kan níet'

Logan Paul en zijn verloofde Nina Agdel verwachten hun eerste kindje en dat was uiteraard onderwerp van gesprek in de podcast van zijn broer Jake. Diens vriendin Jutta Leerdam hield zich veelal op de achtergrond, maar besloot tijdens een discussie toch even in te grijpen.

Logan Paul krijgt de vraag wie de peetoom van zijn eerste kind gaat worden en in eerste instantie wordt er wat gedold. Bokser KSI wordt genoemd als belangrijkste kandidaat, maar Logan wil nog geen antwoord geven: "Dat ga ik toch niet hier doen, dat wil ik groot aanpakken." "Owja, je wil dat een vliegtuig van die strepen in de lucht zet en dat er dan KSI staat?", reageert een van de anderen. "Geef je dat gewoon toe terwijl je broer naast je zit?"

"Jongejonge, nee, natuurlijk niet, het ik toch duidelijk dat Jake de peetoom wordt", roept Logan dan uit, mede op aandringen van Leerdam. "En wie wordt je getuige op de huwelijk?", wil ze ook nog weten. "Ook Jake, maar ik moet hem natuurlijk nog wel officieel vragen", aldus Logan. "Maar wat nou als hij dat niet wil?" Leerdam: "Ik denk dat hij dat wel wil, toch?" Dat bevestigt Jake. "Hypothetisch dan, als hij me zou vragen."

Jongen of meisje?

Het geslacht van de baby is nog niet bekend. Logan zou graag een jongen willen, omdat hij het een mooi idee vindt dat er later dan een oudere broer is die zijn jongere zus zou kunnen beschermen. "Het is een jongen", denkt Leerdam.

Logan doet dan een boekje open over de zwangerschap van zijn vriendin. "Het is echt gewoon klote", stelt de showworstelaar. "Ik hoef helemaal niks te doen, maar zij voelt zich niet lekker, slaapt slecht. Het is echt niet eerlijk, dat zie ik eigenlijk nu pas in. En we willen meerdere kinderen. Nu vraagt ze zich af of ze de komende jaren een babymachine gaat zijn. Hoe oneerlijk is dat?"

"Ik heb haar al wel gezegd dat ik denk dat ze door de zwangerschap als moeder meteen een heel speciale band met de baby zal hebben", aldus Logan. "En de baby zal bij mij denken 'wie is dat nou weer, rare gast?'."

Alcohol

"Had je nou gezegd dat je geen alcohol zou drinken, zolang Nina dat niet kan?", vraagt Jake zijn broer. "Ik heb wel gezegd dat ik dat zou doen", reageert Logan met het schaamrood op zijn kaken. "Maar dat heb ik wel echt verprutst. Ik had gezegd dat ik solidair zou zijn." "Zei je dat toen je dronken was?", vraagt één van de andere aanwezigen zich af. Logan: "Waarschijnlijk wel."

"Jake zou van mij wel wat mogen drinken hoor", reageert Leerdam. "Zelf zou ik dat natuurlijk niet doen." Logan: "Nina houdt wel van een cocktail en die kan ze nu natuurlijk niet drinken, terwijl ik geen enkele opoffering hoef te doen." "Nou", reageert één van de andere aanwezigen. "Ze zou het natuurlijk wel kunnen doen." En dat is tegen het zere been van de Westlandse schaatsdiva: "Nee, nee, dat kan níet." Logan is het helemaal met haar eens, maar als de anderen een discussie willen beginnen, graait hij snel naar zijn papieren om het volgende onderwerp aan te breken.

Alcohol drinken tijdens een zwangerschap verhoogt het risico op een miskraam, vroeggeboorte of een laag geboortegewicht, zo meldt het Trimbos Instituut. Bekijk de beelden van de podcast hieronder: