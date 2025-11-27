De familie Wennemars is al een begrip in de schaatswereld, met Erben als icoon in de sport en zijn zoon Joep als regerend wereldkampioen. Wie weet gaat hun talent nog generaties verder terug. De 50-jarige oud-schaatser gaat namelijk zijn verleden onderzoeken.

Woensdag werden de kandidaten van een nieuw seizoen van het programma Verborgen verleden bekend gemaakt. Daar stond Erben Wennemars ook tussen. In het programma gaan BN'ers "op zoek naar hun familiegeschiedenis", klinkt het op de website.

Op reis

"Wie waren hun voorouders en wat deden ze? Om daar achter te komen, moeten de hoofdpersonen op reis. Soms heel ver terug in het verleden, soms veel dichterbij." Het programma is al sinds 2010 op televisie. "In Verborgen verleden worden de grote lijnen van de geschiedenis zichtbaar in de verhalen die verscholen liggen in de stambomen van de hoofdpersonen."

Andere deelnemers zijn actrice Eva Crutzen, zangeres Edsilia Rombley, programmamaker Splinter Chabot, actrice Malou Gorter en oud-politicus Klaas Dijkhoff. Zij zullen teruggaan in de tijd om meer te weten te komen over hun voorouders.

Familie Wennemars

Wellicht wordt er in het geval van Erben nog meer sportief talent ontdekt. De familie Wennemars houdt namelijk wel van een fysieke uitdaging. Naast de schaatsprestaties van Erben en oudste zoon Joep is ook de 20-jarige Niels erg actief. Hij organiseerde onlangs nog het WK buffeltoren, waarbij deelnemers zo snel mogelijk de trappen van de uitkijktoren moesten rennen.

Hun opa Derk Jan is ook onderdeel geweest van de sportcarrières van Erben en Joep. Hij heeft de ijsclub Stokvisdennen in Dalfsen opgericht, in 1968. Vervolgens in het bestuur getreden. Afgelopen september nam hij afscheid en is er in bijzijn van familie en sportvrienden een bocht naar hem vernoemd.

Het programma is vanaf 3 januari zes weken lang op televisie te zien. De afleveringen worden om 20:30 uur uitgezonden op NPO 2.

