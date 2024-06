Dit is Wout Weghorst: corona-ophef, geloven in God en altijd omstreden bij Oranje en Manchester United

Wout Weghorst brak pas op zijn 19e door als profvoetballer, maar heeft inmiddels 32 interlands en onder andere Manchester United op zijn cv staan. Dit weten we allemaal over één van de Nederlandse spitsen op het EK voetbal in Duitsland.

Weghorst werd geboren op 7 augustus 1992. Hij begon zijn carrière bij RKSV NEO, maar vertrok op 18-jarige leeftijd naar DETO, dat in de hoofdklasse (hoogste amateurniveau) speelde. Daar verdiende hij een stap naar Willem II. Hij kreeg de kans in de voorbereiding, maar zijn doorbraak bleef uit. Vastberaden om zijn droom na te jagen, stapte hij over naar FC Emmen, waar hij op 10 augustus 2012 zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

'Opvallend nieuws: Ajax wil Wout Weghorst voor de neus van FC Twente wegkapen' Het Algemeen Dagblad heeft vrijdag opvallend transfernieuws over Ajax naar buiten gebracht. De Amsterdammers zouden interesse hebben om Wout Weghorst aan de selectie toe te voegen.

Jeugdliefde Nikki van Esch en het geloof

Weghorst's liefdesleven begon al voordat hij profvoetballer was. Hij zat namelijk nog op de middelbare school toen hij zijn vriendin Nikki van Esch leerde kennen. In een openhartig interview met Helden onthulde de spits dat hun eerste zoen plaatsvond in het laatste jaar van de middelbare school. Inmiddels zijn Weghorst en Van Esch al dertien jaar samen.

In zijn jongere jaren is het geloof ook belangrijk geworden. Na een bepaalde gebeurtenis kwam Weghorst meer in contact met God. In Helden zei hij het volgende daarover: "Uit mezelf heb ik het geloof omarmd. Ik vind het fijn en het geeft me houvast en ik haal er steun uit en het geeft me een bepaalde kracht. Ik geloof dat de Lieve Heer het beste met iedereen voor heeft en dat alles gebeurt met een reden."

Debuut in Eredivisie

Weghorst debuteerde op 9 augustus 2014 in de Eredivisie met Heracles. Met 24 goals in 73 wedstrijden veroverde hij de harten van de fans. Het hoogtepunt kwam in 2016, toen Weghorst geschiedenis schreef door Heracles voor het eerst naar Europees voetbal te leiden. Daarna zette hij zijn carrière voort bij AZ.

Wout Weghorst, zoals we hem kennen, in extase na zijn goal tegen FC Groningen. ©Pro Shots.

Stapje voor stapje naar de top

Weghorst klom stapje voor stapje naar de top. Na zijn indrukwekkende prestaties bij Heracles zette hij de stap naar AZ, waar hij vooral in zijn tweede seizoen schitterde met achttien doelpunten. Hij hielp AZ naar een derde plaats in de Eredivisie en schoot het team naar de finale van de KNVB Beker. Zijn prestaties werden beloond met een transfer naar VfL Wolfsburg en zijn debuut in het Nederlands elftal.

In 2018 liet Ronald Koeman AZ-spits Wout Weghorst debuteren in het Nederlands elftal. ©Pro Shots.

Toptransfer naar VfL Wolfsburg

Bij VfL Wolfsburg kende Weghorst een indrukwekkend eerste seizoen, waarin hij zeventien Bundesliga-doelpunten scoorde, wat hem clubtopscorer maakte en de club een zesde plaats en kwalificatie voor de Europa League opleverde. Zijn indrukwekkende vorm zette hij voort en in het seizoen 2020/21 hielp hij Wolfsburg naar een vierde plaats, wat kwalificatie voor de UEFA Champions League betekende.

In totaal scoorde Weghorst 59 Bundesliga-goals in 118 wedstrijden, waarmee hij naast Grafite als een van de meest scorende spitsen in de clubgeschiedenis staat. Alleen Edin Dzeko scoorde meer met 66 goals.

Weghorst was zeer succesvol in dienst van VFL Wolfsburg. ©Pro Shots.

Corona-ophef rondom Weghorst

Eind 2020 kwam Weghorst op een heel andere manier in het nieuws. Er ontstond namelijk ophef rond Weghorst, nadat hij in december 2020 op de Duitse televisie controversiële uitspraken deed over de coronapandemie en vaccinaties. Weghorst uitte scepsis over de veiligheid van vaccins en de ernst van het virus. Hij benadrukte het belang van uitgebreide informatievergaring en verschillende meningen, wat leidde tot veel kritiek omdat zijn woorden als misleidend werden ervaren.

In oktober 2021 testte Weghorst positief op COVID-19, wat opnieuw tot ophef leidde, vooral omdat hij eerder had verklaard zich niet te laten vaccineren. Zijn besmetting zorgde ervoor dat hij in quarantaine moest en wedstrijden miste voor zijn club VfL Wolfsburg. Weghorst bood later zijn excuses aan voor zijn eerdere uitspraken, nadat hij inzag welke gevolgen het virus kon hebben, mede door ervaringen in zijn eigen vriendenkring.

Weghorst ook buiten het veld gelukkig

Weghorst mag zich ook buiten het veld gelukkig prijzen. Weghorst en zijn vriendin Nikki van Esch hebben samen drie kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary Jo (geboren in 2020) en Daantje Suze Mary (geboren in 2022). In de afgelopen interland tegen Canada maakte Weghorst bekend dat er ook een vierde op komst is.

Hoofdrol voor Weghorst op WK 2022

Weghorst speelde tot dusver in totaal 32 interlands. Zijn belangrijkste doelpunten maakte hij op het WK 2022 in Qatar. In de kwartfinale tegen Argentinië (0-2 achter) werd Weghorst na 78 minuten ingebracht. Met een prachtige kopbal en een treffer diep in blessuretijd uit een ingestudeerde vrije trap, schoot hij Nederland naar een verlenging. Uiteindelijk was Argentinië wel te sterk in de strafschoppenreeks.

Louis van Gaal troost Wout Weghorst na de verloren wedstrijd tegen Argentinië ©Getty Images

Droomtransfer naar Manchester United

Weghorst maakte na het WK de verrassende move van Beşiktaş naar Manchester United. Hoewel hij slechts tweemaal het net vond, was zijn invloed groot voor het team van Erik ten Hag. Toch besloot Manchester United om hem niet definitief over te nemen. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan TSG Hoffenheim.

Weghorst met de belangrijke treffer tegen Real Betis op Old Trafford. ©Pro Shots.

FC Twente of Ajax

Terwijl de 31-jarige Weghorst zich met het Nederlands elftal opmaakt voor het EK in Duitsland jagen FC Twente en Ajax om de handtekening van Weghorst. De spits droomt al jaren van een dienstverband bij FC Twente, maar lijkt ook open te staan voor Ajax. Ook vanuit Turkije is er interesse voor de topschutter.