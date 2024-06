Kjeld Nuis dolt met 'rondemiss' Joy Beune bij wielerkoers, maar die stelt iedereen gerust

Kjeld Nuis kan niet alleen uitstekend schaatsen, ook op de racefiets staat hij zijn mannetje. De drievoudig olympisch kampioen traint in de zomer veel op zijn fiets en doet dan ook regelmatig mee aan kleine wedstrijden. Dit keer had hij bijzonder gezelschap.

Nuis is al jaren de vriend van topschaatsster Joy Beune. En eerder deze week in het Groningse Bedum was ze in een bijzondere rol van de partij bij de plaatselijke Omloop. De wereldkampioene allround mocht namelijk het startschot geven.

"Ze kan me wel schieten", liet Nuis grappend bij een foto van Beune met een startpistool weten. Robin Groot, ploeggenoot en 'schaatszus' van de Overijsselse wilde direct weten of er raak was geschoten. Beune reageerde gevat met een hartje met een pijl er doorheen. Nuis kon in de wedstrijd overigens geen potten breken.

Ook een flink aantal oud-renners was van de partij in Bedum. Onder hen Jelle Nijdam, Bart Voskamp, Pieter Weening, Steven Rooks, Tristan Hofman en Erik Breukink.

Heerenveen

Nuis en Beune wonen samen in Heerenveen. De twee lieten na het schaatsseizoen, waarin Beune definitief doorbrak, een deel van hun huis verbouwen en vierden samen vakantie. Ook op Kreta kwamen de fietsen te voorschijn.

Want ook Beune fietst graag en veel. Al direct na het schaatsseizoen liet ze weten veel zin te hebben in de fietsvakantie die ze ging houden met onder meer Groot. De beelden van die vakantie toonden aan dat er, naast zonnen aan het zwembad, ook flink wat kilometers werden weggetrapt door de twee schaatsers.