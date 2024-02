Taylor wie? Partner van andere Super Bowl-ster eist alle aandacht op met pikante fotoshoot

In de aanloop naar de Super Bowl is er veel aandacht voor Taylor Swift, de vriendin van Kansas City Chiefs-speler Travis Kelce, maar zij is niet de enige partner die vol in de aandacht staat deze week. Patrick Mahomes, teamgenoot van Kelce, is al twee jaar getrouwd met zijn vrouw Brittany. Zij is niet vies van een beetje aandacht, want ze gaat bij een fotoshoot zelfs grotendeels uit de kleren.

Het blad Sports Illustrated maakt sinds 1964 een speciale editie waarin vrouwelijke beroemdheden, modellen en sporters in bikini of badpak op de foto gaan: de zogenaamde Swimsuit Issue. Brittany Mahomes is een van de modellen in het blad ter ere van het zestigjarige jubileum. Ze is al sinds de middelbare school samen met Patrick en de twee trouwden in 2022. Samen hebben ze twee kinderen.

Op het Instagram-account van het magazine zijn al wat beelden te zien van de fotoshoot en dat laat weinig tot de verbeelding over.

Familie eist de aandacht op

Het is niet het eerste familielid van Mahomes dat deze week vol in de aandacht staat. Zijn vader werd eerder deze week opgepakt wegens rijden onder invloed. Dat was geen incident, want het was al de derde keer dat hij hiervoor werd gearresteerd.

Super Bowl

Mahomes en Kelce gaan zondag proberen om net als vorig jaar de Super Bowl te winnen. Ze nemen het met de Kansas City Chiefs op tegen de San Francisco 49ers. Mahomes was vorig jaar de grote man van de wedstrijd. Hij werd dan ook verkozen tot 'Most Valuable Player': de MVP.