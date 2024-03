Jake Paul kopieert Mike Tyson met fameuze gezichtstattoo en afgebeten 'oor'

Het duurt nog even voordat Jake Paul met Mike Tyson de ring in stapt, maar de Amerikaanse influencer is via sociale media al druk bezig om een hype te creëeren rond het gevecht. Dat doet Paul ook in een nieuwe video op Instagram. Daarin is te zien dat hij dezelfde gezichtstattoo heeft als Tyson en ook 'bijt' hij een oor af.

Daarmee verwijst hij natuurlijk naar het verleden, toen Tyson dat deed. In 1997 beet de bokser een stuk oor af van tegenstander Evander Holyfield. Het gevecht ging daardoor de boeken in als een van de gestoordste ooit. Tyson verloor natuurlijk het gevecht en daarnaast ook nog eens zijn bokslicentie, al werd dat later teruggedraaid. Ook kreeg hij een geldstraf van 3 miljoen dollar.

Opvallend was dat Tyson en Holyfield na hun carrière goede vrienden werden. Ook produceerden ze samen edibles (een gummie met canabis) genaamd Holy Ears gevormd naar het afgebeten oor van Holyfield. Daar maakten ze ook een kerstmisreclame voor.

Jake Paul kopieert Mike Tyson

Wat Tyson kan, kan ik ook moet Paul hebben gedacht. Hij nam dezelfde tattoo als Tyson in zijn gezicht, al is het niet bekend of die van Paul echt is. Ook kauwt de boksinfluencer op een plastic oortje en komt er kort iemand in beeld met dezelfde blessure als Holyfield in 1997.

Het is niet de eerste keer dat Paul zijn aankomende tegenstander kopieert. Eerder poseerde hij op exact dezelfde wijze als Tyson met 'een tijger', al lijkt die van Paul nep. Terwijl Paul druk is op sociale media werkt Tyson zich in het zweet. De 57-jarige voormalig wereldkampioen zwaargewicht ziet er afgetraind uit.