Vriendin van Duitse verdediger showt pikante EK-outfit, fans wijzen haters terecht

Duitsland meldde zich woensdag als eerste land bij de laatste zestien op het EK voetbal. Dankzij een 2-0 zege op Hongarije in de tweede groepswedstrijd is het land door. Verdediger Maximilian Mittelstädt haalde onbedoeld de headlines in Duitse media.

Niet per se hij, maar zijn vriendin Lea Prinz kreeg de wind van voren. Maar dat was vooral door onwetende gebruikers op TikTok. Die zagen haar voorbijkomen in het Duitse uitshirt. Ze had een filmpje opgenomen in haar pikante roze-paarse outfit en vooral het bijschrift riep irritatie op bij sommige Duitsers.

"Fan van Duitsland, terwijl ik een crush heb op de nummer 18", schreef de 26-jarige Prinz bij haar filmpje op TikTok. Veel fans wisten niet dat ze een relatie heeft met de nummer 18 van Duitsland, Maximilian Mittelstädt. Veel voetbalfans herkenden haar niet en maakten haar praktisch uit voor dom blondje.

'Noem mij zeven spelers'

"Noem mij zeven spelers van de Duitse selectie, ik durf te wedden dat je dat niet kunt", reageerde iemand. "Je zou zo goed bij hem passen", reageerde een ander. Veel volgers van haar wezen alle onwetende fans op het feit dat ze samen is met Mittelstädt en daardoor niet zoveel kritiek verdient.

70.000 volgers

Op haar Instagram kreeg ze veel meer liefde van haar bijna 70.000 volgers. Zij weten allemaal wel dat ze de vriendin is van de verdediger en vonden vooral haar pikante outfit in het Duitse voetbalshirt waanzinnig mooi. "Je bent de mooiste spelersvrouw van heel Duitsland", was een veel gelikete post.

Groep A

Duitsland hoeft in de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Hongarije niet diep te gaan. Met zes punten uit twee duels is de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann al zeker van de knock-outfase. Achter Duitsland vechten Zwitserland, Hongarije en Schotland allemaal nog voor tickets voor de volgende ronde. Zwitserland heeft daar de beste papieren voor.

