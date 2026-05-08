Het liep volledig uit de hand na de gemiste kans van RC Strasbourg om de Conference League-finale te halen. De Franse subtopper verloor over twee duels van Rayo Vallecano en dat leverde de spelers een striemend fluitconcert op. Toen aanvoerder Emmanuel Emegha, die overigens geblesseerd was, naar voren stapte om het publiek tot rust te manen, kreeg hij zelf de volle laag.

Na het mislopen van de Conference League-finale sloeg de sfeer in het stadion volledig om. De spelers van Strasbourg werden door hun eigen supporters uitgejouwd. Op dat moment besloot Emegha naar voren te stappen richting het publiek om op te roepen tot positiviteit. Dat pakte echter compleet verkeerd uit. De spits werd nog harder uitgefloten door de fans. Ook teamgenoot Diego Moreira leek zichtbaar niet blij met de actie van de Nederlander, die eerder ook al overhoop lag met de Strasbourg-supporters vanwege zijn aanstaande transfer naar Chelsea.

Emegha reageert na fluitconcert

In de nacht van donderdag op vrijdag reageerde Emegha via Instagram. "Een pijnlijke avond, want we droomden van het bereiken van de finale", opent Emegha, die vervolgens dieper ingaat op het striemende fluitconcert aan zijn adres. "Het enige wat ik wilde, was dat mijn teamgenoten gerespecteerd werden voor de inzet die zij hadden getoond voor Strasbourg", schrijft hij.

Emmanuel Emegha pris à partie par les supporters strasbourgeois à cause de la tenue avec laquelle il s’est présenté devant eux. 🤯🇳🇱



Volgens de spits begrijpt hij de emoties bij het publiek, maar vindt hij dat de ploeg meer respect verdient. "Mensen kunnen niet blij zijn met mij; ik begrijp de teleurstelling en frustratie, geen probleem", gaat Emegha verder. "Maar dit team verdient deze behandeling niet, na alles gegeven te hebben voor de club en voor het eerst de halve finale te hebben bereikt. Ik ben trots op dit team en de reis die we hebben doorgemaakt in Europa. Aan het einde van de dag winnen en verliezen we samen en moeten we elkaar blijven respecteren."

Seizoen waarschijnlijk voorbij

Strasbourg staat momenteel achtste in de Ligue 1 met nog drie wedstrijden te spelen, maar de Nederlandse spits zal door zijn hamstringblessure niet meer in actie komen. Daarmee lijkt ook een plek op het WK van komende zomer uit zicht. "Als je in deze periode een spierblessure oploopt en je mist vijf, zes weken... Dat betekent helaas geen eindtoernooi", vertelde bondscoach Ronald Koeman bij Studio Voetbal.

WK voetbal

Het Nederlands elftal speelt op 3 juni nog een laatste oefenwedstrijd in De Kuip voor het WK tegen Algerije. Op 14 juni speelt Nederland de eerste groepswedstrijd op het WK in Dallas tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden en Tunesië.

