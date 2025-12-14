Ted Evetts leek zaterdagavond even een einde te maken aan een bijrol die het WK darts inmiddels al dagenlang in zijn greep had. De beruchte 'Ally Pally-wesp', die darters én interviewers voortdurend lastigviel, werd door de Engelsman resoluut van het podium verwijderd. Maar wie dacht dat het daarmee voorbij was, onderschat de taaiste tegenstander van deze decembermaand.

Evetts kreeg het beestje pas in de gaten toen Luke Humphries hem direct na hun partij waarschuwde. De nummer twee van de wereld wees naar de wesp die op de kraag van Evetts zat, waardoor Super Ted onmiddellijk in actie kwam. Met een snelle tik schoot hij het insect van zijn shirt, gevolgd door een droog zwaaitje en een cynische 'bye' uit zijn mond. Humphries schoot in de lach en het publiek in Alexandra Palace kon het moment duidelijk waarderen.

De wesp duikt wéér op

De opluchting in de zaal was groot: eindelijk leek iemand korte metten te hebben gemaakt met het meest hardnekkige bijrolletje van dit WK. De 'Ally Pally-wesp' had immers al een flinke reputatie opgebouwd. Eerder in het toernooi vloog het insect tijdens een live-interview hinderlijk rond het hoofd van wereldkampioen Luke Littler, en ook Ross Smith, Rob Cross en Niels Zonneveld kregen er ongevraagd mee te maken. Geen darter leek veilig het beestje.

Maar wie dacht dat de tik van Evetts het officiële einde betekende, kwam al snel bedrogen uit. In de eerstvolgende wedstrijd - die van Gabriel Clemens - dook de wesp doodleuk weer op boven het podium. Alsof het dier eigenhandig wilde bewijzen dat één tik van een profdarter hem niet klein kreeg. De verrassing in de zaal was groot, en online barstten de reacties opnieuw los.

The end of the Ally Pally wasp? 🐝 pic.twitter.com/1F36UFFjdv — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 14, 2025

Evetts kan niet verrassen tegen Humphries

Ondertussen was er op sportief vlak ook nog genoeg te zien. Humphries begon sterk aan zijn partij tegen Evetts, zakte daarna wat weg, maar trok uiteindelijk met 3-1 aan het langste eind. Dat Evetts nog een set wist te pakken, was keurig, maar het bleek bij lange na niet het meest besproken moment van zijn avond.

Zien we de wesp weer terug?

In de middagsessie opent Europees kampioen Ritchie Edhouse tegen Jonny Tata, gevolgd door het optreden van Nederlander Richard Veenstra tegen de Indiër Nitin Kumar. Dom Taylor maakt eindelijk zijn uitgestelde WK-debuut tegen Oskar Lukasiak, terwijl Joe Cullen en Bradley Brooks de sessie afsluiten in een interessant Engels onderonsje. En tussen al dat dartsgeweld door blijft één vraag hangen: duikt de beruchte 'Ally Pally-wesp' vandaag opnieuw op?

