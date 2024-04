Dennis Priestley over hype rond Luke Littler: 'We moeten bezorgd zijn om die gozer'

Luke Littler (17) is ondanks zijn jeugdigheid een van 's werelds beste darters van het moment. En die combinatie van zijn jonge leeftijd en uitzonderlijke prestaties maakt van de Engelsman een interessant persoon om mee samen te werken. Diverse bedrijven en andere beroemdheden trekken aan Luke the Nuke.

De 73-jarige oud-darter Dennis Priestley waarschuwt dat er misschien iets te veel mensen zijn die iets te veel van de tienersensatie willen. De voormalig wereldkampioen (in 1991 bij de bond BDO, in 1994 bij de PDC) reageert tegenover OLBG op het aanbod van Romeo Beckham om een potje te darten met Littler. De 21-jarige Romeo is de zoon van David Beckham en Victoria Beckham (van de popgroep Spice Girls). Priestly zegt daarover: "Het zou geweldig zijn als David Beckham betrokken raakt bij het darts. Maar ik heb zo mijn twijfels over Romeo."

Hype

De in 2015 gepensioneerde Priestly legt uit waarom hij niet zo'n fan is van beroemdheden die zich met darts bemoeien. "Probeert Romeo niet gewoon aan te haken bij de hype rondom Luke Littler?", vraagt hij zich af. "De bond PDC zal altijd proberen om de sport aantrekkeljker te maken. En er is niks mee om de sport af en toe frivool te beanderen. Bijvoorbeeld bij een evenement voor een goed doel. Maar we moeten niet vergeten dat Littler nog zo jong is."

Bezorgd

"We moeten een beetje bezorgd zijn om die gozer. Als al die beroemdheden hem willen omringen, dan wordt hij gedwongen om daarop te reageren. Als ze een beetje kunnen spelen en ook echt fan zijn van de sport, dan heb ik er geen moeite mee. Maar als die bemoeienis ten koste gaat van alles wat goed is aan de dartssport, dan moet je voorzichtig zijn met de betrokkenheid van celebrity's die willen profiteren van de Littler-hype."

Premier League Darts

Ondertussen lijkt Littler uitstekend om te gaan met alle aandacht rondom zijn persoon. Hij staat momenteel eerste in de Premier League Darts en knalt het ene na andere geweldige gemiddelde in het bord. Kijk je naar de periode van 10 april 2023 tot 10 april 2024, dan heeft niemand vaker een gemiddelde van 105+ gegooid dan Luke the Nuke (34 stuks).