Luke Littler reageert op verwijten teleurgestelde Raymond van Barneveld: 'Volgende keer praten we eventjes'

Luke Littler heeft inmiddels gereageerd op de pittige uitspraken die Raymond van Barneveld onlangs bij Sportnieuws.nl over hem deed. De vijfvoudig wereldkampioen verweet het nieuwe dartstalent (17) dat hij niet reageerde op zijn berichtjes.

"Ik snap dat je duizenden text messages krijgt, maar ik ben natuurlijk niet zomaar iemand. Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, dan verwacht ik ook een sms'je terug", zei Van Barneveld eerder in een interview met Sportnieuws.nl over Littler. Daar voegde hij toen lachend aan toe. "Gozer zit hele dag in z'n telefoon, rot op."

Raymond van Barneveld baalt van gedrag 'geniale' Luke Littler: 'Dan ben ik er ook klaar mee' Raymond van Barneveld heeft veel bewondering voor de jonge Luke Littler, maar is ook een beetje klaar met hem. "Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, verwacht ik ook een sms'je terug."

De uitspraken van Van Barneveld tegenover Sportnieuws.nl werden vervolgens breed uitgemeten in de Britse media. Viaplay strikte Littler donderdag vervolgens in Manchester voor een korte reactie op de ontstane commotie.

"Hoi Raymond, het is Luke hier. Ik weet dat je vanavond in de studio zit. Ik hoop dat alles goed gaat. Volgende keer als ik je zie, praten we weer eventjes. Hopelijk gaat het goed met je", sprak Littler zijn idool Barney toe.

"Er is niks aan de hand. Het gaat helemaal nergens over", reageerde Van Barneveld vervolgens bij Viaplay op het filmpje van Littler. Benieuwd wat de twee elkaar bij een volgende ontmoeting hebben te zeggen.

Eerdere kritiek op Littler

Overigens was het niet de eerste keer dat het gedrag van Littler ter sprake kwam. Eerder had Ricardo Pietreczko ook al kritiek op Littler. Tijdens een Euro Tour was de WK-finalist te sterk voor de Duitse darter, die hem van repliek diende voordat hij het podium afstormde. Later plaatste Pietreczko nog wat over de 'arrogante' Littler op zijn sociale media.

Luke Littler arrogant? 'Er gaat gewoon een knop om zodra hij op het podium staat' De manager van Luke Littler heeft gereageerd op de commotie die er de laatste tijd was omtrent de persoonlijkheid van de jonge darter. De Engelsman kreeg kritiek over zijn houding op en naast het podium.

"Hij entertaint zichzelf gewoon', reageerde Martin Foulds, de manager van Littler, onlangs tegenover de BBC op de kritieken op Littler. "Het is de manier waarop hij dart. Hij houdt daarvan. Je hebt drie pijlen in je hand en je mag zelf kiezen wat je ermee doet. Er is geen goede of foute manier."

Littler wint weer in Premier League Darts

Overigens heeft het spel van Littler nergens onder te lijden. Zo won hij donderdagavond in Manchester gewoon weer speelronde 10 in de Premier League Darts. De 17-jarige Brit versloeg achtereenvolgens Michael van Gerwen, Nathan Aspinall en Gerwyn Price.