Geïrriteerde Gerwyn Price zorgt voor rumoer na verlies tegen Luke Littler: 'Wedstrijd was al verpest'

Gerwyn Price heeft donderdagavond na de tiende speelavond van de Premier League Darts op Instagram gereageerd op zijn finale tegen Luke Littler. Ondanks zijn goede eerste twee wedstrijden, waarin hij zelfs een negendarter gooide, gedroeg hij zich raar in de finale.

Littler hoefde niet zijn beste spel te laten zien om in Manchester te winnen, zijn tegenstander deed namelijk vreemd in de finale. The Iceman was zichtbaar geïrriteerd. Hij toonde helemaal geen emotie, terwijl het helemaal niet zo slecht ging tegen Littler. De twee darters hadden geen ruzie, want ze gaven elkaar voor en na de wedstrijd gewoon een boksje. Wat er met Price aan de hand was, is nog steeds onduidelijk.

Hij heeft na afloop van de wedstrijd wel een tekst geplaatst in zijn story op Instagram. "De wedstrijd was al verpest voordat de eerste pijl gegooid was", is daarin te lezen. Wat daar precies de reden voor is, blijft nog altijd gissen. Volgens Price is verandering nodig, maar hij "kijkt vooruit". Hij bedankt het publiek in Manchester nog wel voor de goede sfeer.

Statement Gerwyn Price / Instagram

Negendarter Price

Eerder op de avond kreeg Price het publiek in Manchester dus wel op de banken. De ex-wereldkampioen gooide in zijn partij tegen Michael Smith een perfecte leg. De negendarter werd met luid applaus ontvangen en ook tegenstander Smith kon genieten van deze knappe prestatie. Ook bij Price zelf was er toen nog een brede glimlach op zijn gezicht te zien.

Michael van Gerwen uitgeschakeld

Michael van Gerwen ging in Manchester al in de kwartfinales onderuit. Hij verloor met 3-6 in legs van latere winnaar Littler. Zelf kwam de Brabander niet verder dan een teleurstellende gemiddelde van 91.

"Dit was een droevige wedstrijd", stelde Van Gerwen tegenover Viaplay. "Het was echt niet goed. Ik kreeg kansen, maar ik pak ze niet. Dus moet ik op de blaren zitten."

Littler koploper in Premier League

Littler is door de overwinning op Price de nieuwe koploper in de Premier League Darts. Hij won de finale met 6-3 in legs en pakte daarmee zijn tweede avond-zege op rij.