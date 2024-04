Schotse darter (10) maakt indruk met gemiddelde van 104,86: 'Luke Littler, kijk uit'

De Britse darters lijken steeds beter op steeds jongere leeftijd. Luke Littler debuteerde op het WK als zestienjarige met een finaleplaats. Sindsdien schieten de talentvolle darters als paddenstoelen uit de grond. Afgelopen weekeinde maakte Owen Bryceland (10) indruk bij een toernooi door een gemiddelde van 104,86 te gooien.

De Schot werd geboren op 23 februari 2014, dus hij is pas enkele maanden tien jaar oud. Op zijn negende won Bryceland het Schotse Open van de WDF door landgenoot Kyle Davidson met 4-3 te verslaan in de finale.

Dit is de 'kleine' Luke Littler: 8-jarige darter wint toernooi voor volwassenen Luke Littler is met zijn zeventien jaar zelf vrij jong, maar in Engeland gaat er nu een nog jongere darter viraal. De achtjarige (!) Kai Tiffen won een toernooi voor volwassenen in Sunderland en zou zomaar eens de volgende dartssensatie kunnen worden.

Bryceland deed in Coventry mee aan evenement 11 en 12 van de JDC Foundation Tour. De Schot won de eerste finale van klassementsleider Mitchell Lawrie en versloeg later op zondag tweevoudig toernooiwinnaar Jack Howarth. Bryceland gooide in de achtste finales van het eerste toernooi een gemiddelde van 104,86 en won met 3-0 van Joshua Machin. Het was het hoogste gemiddelde óóit bij een JDC-evenement.

Ten-year-old Owen Bryceland averaged 104.86 on his way to winning back-to-back JDC Foundation Tour titles in Coventry last weekend! 🏆👏 — PDC Darts (@OfficialPDC) April 9, 2024

Bryceland deed goede zaken voor kwalificatie aan de JDC Advanced Tour in 2025. Daar deed Littler in het verleden ook mee. Littler werd ook JDC-wereldkampioen in 2022 en 2023. De Nederlanders Jurjen van der Velde (2018) en Bradly Roes (2021) pakten die titel ook eens.

Nieuwe Littler?

In de reacties onder een tweet van de PDC over de prestaties van Bryceland spreken mensen hun verwondering uit, ook waarschuwen ze Littler. "Kijk uit, Luke", schrijft er eentje. "Ik kan niet eens 109 raken met negen pijlen", reageerde een ander.