PDC-spelers zijn Luke Littler (17) nu al 'beu': 'Hij is geen darter, maar een celebrity'

Nathan Aspinall heeft twee weken op rij verloren van Luke Littler in de Premier League Darts. Toch lijkt The Asp te denken dat hij op dit moment meer in zijn mars heeft als darter, dan de nummer twee van het afgelopen WK darts.

Tegen The Sun zegt Aspinall: "Littler is geen darter, hij is een beroemdheid. Ik ben een darter, hij is een celebrity. Dat is het verschil. Maar daardoor tilt hij de sport wel naar een hoger niveau. Ik had dinsdag een mediadag en onder meer de BBC was present. Die zender heeft nog nooit iets gegeven om darts. Maar nu zitten Luke Littler en ik daar een uur of vijf interviews te geven. Ze willen ons op tv hebben."

Luke Littler leert van mij

Vervolgens geeft The Asp toe dat Luke the Nuke een positieve invloed heeft op de hele sport. "Je moet hem daar krediet voor geven. Hij helpt niet alleen zichzelf, maar ook de andere jongens. Maar wat darts betreft, heeft hij nog niet wat de anderen op dit moment hebben. Ik leer helemaal niks van Luke Littler. Hij is zeventien jaar. Als puntje bij paaltje komt, dan leert hij van mij. Zo simpel is het."

Sterke kop

De speler uit Stockport lijkt te bedoelen dat hij mentaal stukken sterker is dan Littler. "Hij heeft me net verslagen en ook de vorige paar keren kreeg ik een optater van hem. Maar toch probeer ik hem te helpen. Hij is een betere darter dan ik, zonder twijfel. Maar hij heeft niet zo'n sterke kop als ik. Ik praat met hem en probeer die mentaliteit toe te voegen aan zijn spel."

Chav

Hij hoopt dat Littler door zijn succes niet gaat veranderen. "Ik ben nog dezelfde gast als toen ik veertien was", aldus Aspniall. "Ik ben nooit veranderd, ik ga nooit veranderen. Sommige darters eranderen door succes. Ik ben gewoon een 'chav' [de Engelse term voor 'tokkie' of 'volksjongen'] uit Stockport en dat zal ik blijven. Ik ben daar trots op. Ik stap naar de oche en werk mijn kloten eraf om geld te verdienen voor mijn gezin. Dat maakt van mij een taaie tegenstander."