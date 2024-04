Luke Littler in speciaal lijstje van Forbes: 'De wereld is gek geworden'

Luke Littler staat in een speciaal lijstje van Forbes, het blad wat normaal lijstjes maakt van de rijkste mensen ter wereld. De 17-jarige darter is opgenomen in het lijstje met dertig Europeanen onder de dertig jaar, uit de sport- of gamingwereld.

Littler won 200.000 pond met zijn finaleplaats op het WK darts, waar hij als 16-jarige debuteerde. Inmiddels is hij de nummer 27 van de wereld bij de PDC. Die lijst is gebaseerd op prijzengeld en de teller van Littler staat inmiddels op 271.000 pond. Overigens wordt het prijzengeld van de Premier League Darts niet meegerekend. Hij verdiende daar al 60.000 pond door deel te nemen en nog eens 20.000 pond door twee avonden te winnen.

"Je staat daar wat pijlen in een bord te gooien, je wint wat geld en je creëert een soort nalatenschap (legacy) voor jezelf", zegt Littler tegen Forbes. De Engelsman noemt darten een 'rare, niet populaire sport'. Maar, zo zegt hij: "Ik ben blij dat ik het wat populairder heb kunnen maken."

Het lijstje van Forbes

Littler staat niet tussen de minste namen. Hoewel het lijstje niet per se gebaseerd is op rijkste personen, is daar natuurlijk wel rekening mee gehouden. Bekende sporters in het lijstje zijn Jude Bellingham en Vinicius Junior van voetbalclub Real Madrid, voetbalsters Alessio Russo (Arsenal) en Aitana Bonmati (FC Barcelona), Formule 1-coureur Lando Norris (McLaren) en tennisser Jannik Sinner.

De lijst werd samengesteld door een jury, met daarin de olympische atleet Mo Farah uit Engeland. De Nederlandse Diede de Groot stond in 2023 bovenaan de lijst van Forbes. De Groot is een rolstoeltennisster.