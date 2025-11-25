De laatste drie majortoernooien op de dartskalender gingen naar Luke Littler. En de regerend wereldkampioen steeg onlangs voor het eerst naar de eerste plek op de dartsranking. Luke the Nuke domineert het darts. Hoe kijkt hij tegen het naderende WK 2026 aan?

Maandag werd de loting voor het wereldkampioenschap verricht. Bij de nieuwe editie nemen er 128 darters deel, zodat de geplaatste spelers niet langer de openingsronde mogen overslaan. Dat was het geval bij de vorige opzet met 96 deelnemers.

Zenuwen

Littler is in de eerste ronde gekoppeld aan Darius Labanauskas uit Litouwen. Vorig jaar was de destijds als vierde geplaatste Engelsman enorm opgelucht dat hij zijn eerste pot won, tegen Ryan Meikle. Hij gaf toe dat hij stijf stond van de zenuwen. Het jaar daarvoor was hij verliezend finalist en hij ervoer de druk dat door die prestatie er heel wat van hem werd verwacht.

Na de loting in Londen zei Littler: "Ik ben erg blij met mijn tegenstander. Hij is niet de snelste speler, maar het gaat er puur om dat ik de eerste ronde overleef. Het zal niet eenvoudig zijn", zo tekende The Sun op.

Gary Anderson

Hij dacht terug aan zijn emotionele reactie van eind 2024. "Als er zenuwen opspelen, dan weet ik hoe ik daarmee moet omgaan. Vorig jaar had ik geen flauw benul hoe ik dat moest doen. Dit jaar weet ik wat ik kan verwachten."

"Wel is het verschillend dit jaar, want nu verdedig ik de wereldtitel", stipt Littler aan. "Gary Anderson is de laatste darter die tweemaal achtereen het WK won. Dat was tien jaar geleden. Dat is het enige waar ik nu naar uitkijk: om ook tweemaal achter elkaar te winnen. Dit jaar zijn er meer spelers, de geplaatste spelers moeten een rondje extra spelen. Ik kan niet wachten om het podium te betreden."

Route Luke Littler

Littler komt mogelijk Raymond van Barneveld tegen in de vierde ronde. Dit is zijn mogelijke route.



Eerste ronde: Darius Labanauskas



Tweede ronde: Mario Vandenbogaerde/David Davies



Derde ronde: Joe Cullen/Bradley Brooks/Mensur Suljovic/David Cameron



Vierde ronde: Damon Heta/Steve Lennon/Raymond van Barneveld/Stefan Bellmont/Rob Cross/Cor Dekker/Ian White/Mervyn King



Kwartfinale: Chris Dobey/Xiaochen Zong/Andrew Gilding/Cam Crabtree/Luke Woodhouse/Boris Krcmar/Martin Lukeman/Max Hopp/Gerwyn Price/Adam Gawlas/Lukas Wenig/Wesley Plaisier/Ryan Joyce/Owen Bates/Krzysztof Ratajski/Alexis Toylo



Halve finale: Stephen Bunting



Finale: Humphries/Van Gerwen

