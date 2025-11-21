Gian van Veen ontpopt zich tot de angstgegner van Luke Humphries. De Nederlandse topdarter versloeg de nummer 2 van de wereld bij de Players Championship Finals in de eerste ronde met 6-5.

Cool Hand Luke, de wereldkampioen van 2024, snoepte al snel een leg af die The Giant was gestart en stoomde op naar een voorsprong met 3-0. Maar veel verschil in niveau zat er niet tussen de twee, al had de Engelsman bij 4-3 nog twee pijltjes om op 5-3 te komen. Dan was het lastig geweest voor Van Veen om zich terug te knokken.

Van Veen maakte in plaats daarvan 4-4 en in de daaropvolgende drie legs waren er geen breaks meer. IJskoud trok Van Veen het over de streep en zo werd het 6-5 voor Van Veen, die met 96,0 ook een hoger gemiddelde had dan zijn opponent (95,0).

Angstgegner

De commentatoren van Viaplay stipten aan dat de Nederlander dit jaar vaak wint van Humphries.

"Goh, ik zit bij te komen van het feit dat Luke Humphries niet voor het derde jaar op rij dit toernooi gaat opeisen. Hoeveel spelers kunnen zeggen dat ze in één jaar viermaal van Humphries winnen? Dat zijn er niet veel, denk ik. Het staat nu 4-4 in de acht onderlinge duels. Van Veen won de vier laatste duels, dus allemaal van dit jaar."

Krzysztof Ratajski

In de tweede ronde treft Van Veen de Pool Krzysztof Ratajski, die tekende voor de exit van Raymond van Barneveld. Van Veen staat achtste op de ranking PDC Order of Merit en als hij dit toernooi wint stijgt hij naar plek vier. Dit is het laatste grote toernooi van het jaar 2025. In december begint het WK darts, maar dat eindigt in 2026.

Frustratie

Van Veen zei tegen Viaplay: "De vierde dit jaar en de derde op de majors", zei hij over zijn zegereeks tegen Humphries. "Ik hoop dat ik zijn angstgegner ben en dat we nog vaak tegen elkaar gaan gooien, dat ik dan in zijn hoofd zit."

VAN VEEN WINS A CRACKER! 💥



Defending champion Luke Humphries is OUT! ❌



What a comeback win from Gian Van Veen, who trailed 3-0 but recovered to win 6-5!



Next up: Karel Sedlacek v Nathan Aspinall



📺 https://t.co/SPmnf5bJYj#PCFinals | R1 pic.twitter.com/U31Vpet2Cs — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2025

Dat leek in deze wedstrijd al het geval. Tegen het einde gooide Humphries "gewoon zijn pijlen weg", zoals Arjan van der Giessen het formuleerde. "Ja. Dat is heerlijk. Als je dat ziet gebeuren, dat is heerlijk om te zien."

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.