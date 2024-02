Jarno Bottenberg verrassende winnaar van Dutch Open: 'Dit had niemand verwacht, ook ik niet'

Jarno Bottenberg is de winnaar van de Dutch Open. De 22-jarige darter versloeg landgenoot Wesley Plaisier in een zinderende finale in Assen: 3-2 in sets. Bottenberg pakte daardoor een prijzenpot van 5000 euro, maar nog belangrijker: hij mag naar Lakeside.

Het duurde even voordat de motor op gang kwam bij Bottenberg in de finale tegen Plaisier. De eerste set ging in 3-0 naar zijn tegenstander. Daarna ging het wat beter op het podium in De Bonte Wever in Assen. Bottenberg draaide de wedstrijd om door twee keer een set met 3-1 in legs te winnen. Toch kwam Plaisier langszij, maar in de beslissende set was Bottenberg beter. Met een heerlijke 131-finish maakte hij het af. Zo won Bottenberg de finale en daardoor mag hij naar het WDF WK.

Bottenberg zag de eindzege zelf niet aankomen. "Ik denk dat niemand het had verwacht, ik zelf ook niet. Hoe verder in het toernooi, hoe meer je daar over gaat nadenken, maar dan moet het eerst nog wel even gebeuren", zei hij in gesprek met Double Top. In de vijfde set leek er een beslissende leg te komen, maar Bottenberg had andere plannen. "Ik weet niet waar die 131 vandaan kwam, maar die zat er lekker in"

Plannen

Bottenberg is dus al verzekerd van een plekje op Lakeside. Hij hoeft daarom niet extra zijn best te doen bij de WDF. "Ik ga hier en daar wel naar wat WDF-toernooien in de buurt, om zo als geplaatste speler op Lakeside te komen", verzekerde hij. "Verder ga ik op de Development Tour en de Challenge Tour spelen", aldus Bottenberg, die op Q-School in januari maar één puntje pakte in de finalefase."Het was niet echt mijn week. Het is een week waar alles moet vallen, als dat niet gebeurt heb je pech."

Beau Greaves

Het vrouwentoernooi werd gewonnen door Beau Greaves. Zij versloeg thuisfavoriete Aileen de Graaf met 5-1 in legs. Een dag eerder won Greaves ook al het koppeltoernooi met Jo Rolls. Tijdens een van die koppelwedstrijden gooide Greaves drie 180's in één wedstrijd. Bij de mannen wonnen Brian Raman en Damian Mol het koppeltoernooi.