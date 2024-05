Michael van Gerwen kiest voor nieuwe pijlen en verklapt opvallend detail

Michael van Gerwen speelt sinds korte tijd weer met een nieuw setje pijlen. Opvallend is dat de ex-wereldkampioen zijn pijlen altijd zo laat maken dat het lijkt alsof ze niet nieuw zijn. "Ik wissel elke twee of drie maanden van setje, maar ik laat ze zo maken door Winmau en de techneuten, dat het lijkt alsof ze versleten zijn."

Van Gerwen verklaart in gesprek met De Telegraaf waarom hij van pijlen is gewisseld. "Ik ben ooit begonnen op 26 gram, vervolgens zat ik op 23 gram en die versleten zo erg, dat ik op 21,5 gram zat. Daar ben ik mee blijven gooien, maar de tocht in die grote zalen heeft mij en andere spelers vaak parten gespeeld. Een zwaardere pijl is een tikkeltje stabieler, waardoor ik minder fouten maak."

Het luxe leven van Michael van Gerwen en Luke Littler: dit is het vermogen van de Premier League-darters Donderdagavond is de ontknoping van de Premier League Darts. Michael van Gerwen kan zich daar nog tot winnaar kronen, en daarmee een groot geldbedrag bijschrijven. De darters in de finale zijn grootverdieners, lees hier hoe hun vermogen is opgebouwd.

Met de huidige pijlen won Van Gerwen overigens in 2020 al eens de UK Open. De Nederlander wisselde begin van dat betreffende jaar van pijlenfabrikant en stapte destijds over van XQ Max naar Winmau. "Maar ik heb ze toen weer aan de kant gegooid", zegt de drievoudig wereldkampioen. "Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar het is gebeurd." Overigens stelt de 35-jarige Brabander absoluut niet zoekende te zijn. "Nee, helemaal niet, maar soms moet je het juiste moment kiezen voor verandering."

Finaleronde Premier League Darts

Dat juiste moment is naar eigen zeggen recent aangebroken, en zo hoopt hij donderdagavond in de Londense O2 Arena tijdens de finaleronde van de Premier League Darts op nieuw succes. "Afgelopen donderdag gooide ik er twee keer boven de 100 gemiddeld mee, dus tot nu toe gaat het vrij aardig", refereert hij aan zijn laatste partijen in de Premier League tegen Rob Cross (winst) en Luke Humphries (verlies). De nieuwe set-up geeft hoop en houvast. "Nu voelen ze weer goed. De vlucht was goed en ze stonden goed in het bord."

Michael van Gerwen heeft zin om te slopen: 'Ik wil de man zijn die hem stopt' Michael van Gerwen gaat donderdagavond als nummer drie de finale-avond van de Premier League Darts in. Hij is geen favoriet, terwijl hij wel een unieke statistiek kan tonen tegen Luke Humphries en de andere twee darters. "Natuurlijk kan dat helpen", zei Van Gerwen in aanloop naar de finale-avond.

De kans is klein dat Van Gerwen bij een nieuwe mindere fase snel weer van pijlen wisselt. "Nee, nee, nee. Ik ben geen Peter Wright en ook geen Raymond van Barneveld." Zowel Wright als Barney staan bekend om het regelmatig wisselen van set-up. Mighty Mike mag het donderdagavond weer laten zien. In de halve finale wacht wereldkampioen Luke Humphries. De andere twee gegadigden voor de eindzege en de hoofdprijs van 300.000 pond zijn Luke Littler en Michael Smith. Zelf won Van Gerwen al zeven keer de Premier League. De andere drie kanshebbers schrijven de prestigieuze competitie nog nooit op hun naam.