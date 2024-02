Michael van Gerwen smijt titelhouder Chris Dobey uit The Masters

Michael van Gerwen heeft zichzelf naar de kwartfinale van The Masters gegooid. Hij onttroonde in Milton Keynes titelhouder Chris Dobey: 10-4.

Mighty Mike, die het toernooi van 2015 tot en met 2019 vijfmaal op rij won, had niet zoveel te duchten van Hollywood. Het scorend vermogen van de Engelsman was onder de maat. Voor de kenners: zijn gemiddelde over de eerste negen pijlen was 92, en een ferme 114 bij Van Gerwen.

Kwartfinale The Masters

Dave Chisnall is de volgende tegenstander van Van Gerwen. Chizzy heeft de smaak te pakken qua winnen van spelers van Duitschen bloed. Hij stuurde de Duitser Martin Schindler en daarna Danny Noppert naar huis.

Na Danny Noppert was Van Duijvenbode zaterdag de tweede Nederlander die is uitgeschakeld op The Masters. Toch hebben Van Duijvenbode en Noppert niets te vrezen als het gaat om de positie op de wereldranglijst. The Masters telt namelijk niet mee voor de wereldranglijst.