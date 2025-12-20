In de tweede ronde van het WK darts 2026 heeft Niels Zonneveld gestunt tegen oud-kampioen Michael Smith. Triple Z zette Bully Boy aan de kant met 3-1 in sets en staat zo voor het eerst in zijn leven in de derde ronde.

Met de 35-jarige Smith komt er een bonk ervaring op het WK-podium. De Engelsman won het WK darts 2023 en stond ook nog tweemaal in de eindstrijd. Sinds het WK darts 2012 doet Bully Boy onafgebroken mee aan het grooste evenement in de dartswereld.

Wisselvallige Zonneveld

Zonneveld bleek niet onder de indruk van de status van zijn befaamde tegenstander. Hij brak direct, met een 15-darter, en trok daarna zijn eigen legs naar zich toe voor setwinst. Smith liet in het tweede bedrijf een niveau zien dat deed herinneren aan zijn gloriejaren. Met een setgemiddelde van dik 107 was hij niet te houden voor Triple Z. Zo werd het 1-1 in sets.

De derde set liep uit op een vijfde leg, waarin beide heren kansen hadden om de set te pakken. Zonneveld profiteerde van een paar cadeautjes van Smith. "Dit ligt maar aan één iemand, dat Zonneveld deze set pakt, en dat is Smith", zeiden de commentatoren bij Viaplay. "Smith mist vier pijlen om op 2-0 in legs te komen. En in deze leg heeft hij zes beurten gehad, maar krijgt hij slechts één pijl op de dubbel."

Slotset

In de vierde en uiteindelijk laatste set had Smith een zogeheten puddingleg, die hij zelf was begonnen. Dankbaar kwam Zonneveld daardoor op 2-0 in legs. Zenuwen, zo vlak voor de finish? Mowah, dat viel reuze mee: de Noord-Hollander knalde over die finishlijn heen met een 12-darter.

ZONNEVELD STUNS SMITH!!



What a performance from Niels Zonneveld as he storms past Michael Smith 3-1 to reach Round Three.



Smith played well, but Zonneveld was just too good!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/Tkr0ym1FYF — PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2025

Tegenstander van Niels Zonneveld

In de derde ronde speelt Zonneveld tegen Jonny Clayton. De Welshman hoefde niet te spelen in de tweede ronde. Hij kreeg een bye nadat Dom Taylor vanwege gebruik van een verboden middel uit het WK werd gegooid.

'Zo ontzettend blij'

"Ik ben zo ontzettend blij", zei Zonneveld bij Viaplay. "Dit is de stap die ik nodig had. Na de tweede set dacht ik: kom op jongen, je kan zoveel beter. Ik werd op scherp gesteld. Dat ik met 3-1 win is fantastisch. Je wil niet weten hoe goed dat voelt. Ik heb ook aan de andere kant van de medaille gestaan, een paar keer. Nu valt het mijn kant op."

Blessures bij Smith

Smith is sinds zijn wereldtitel het spoor volledig bijster is. Daar zijn redenen voor aan te voeren, bijvoorbeeld dat Smith ernstige artrose heeft in zijn werphand. Ook worstelde hij lange tijd met een schouderblessure.

Zig Zag Zonneveld

De bijnaam van de darter uit Uitgeest is Triple Z, oftewel Zig Zag Zonneveld. Die bijnaam koos hij in 2021. De naam is gebaseerd op hoe Engelse commentatoren hem noemden. Zij zagen namelijk dat Zonneveld bij het werpen nogal zigzagt met zijn elleboog. Zonneveld vond die nickname helemaal niks. Wel zag hij iets in de afkorting: ZZZ, oftewel Triple Z. Een geschikte nickname, want een triple is een belangrijke dartsterm.

