Rob Cross waarschuwt worstelende Michael van Gerwen: 'Ik kan best nog wat verzieken'

Michael van Gerwen is nog altijd niet zeker van een plek bij de top vier van de Premier League Darts. Met nog drie speelronden te gaan moet de Nederlandse darter alle zeilen bijzetten en punten halen, anders mist hij de finale-avond in Londen op 23 mei. Te beginnen in Aberdeen donderdag.

In Schotland speelt Van Gerwen in de kwartfinale tegen Rob Cross, waarvan hij een week eerder in Liverpool in de halve finale verloor. Cross waarschuwt de nog altijd onzekere Van Gerwen in aanloop naar hun clash in Aberdeen. "Mijn spel is goed op dit moment. Dus ik geloof dat ik nog wel wat kan verzieken deze komende weken. Er is nog genoeg om voor te spelen."

Strijd om de play-offs

Cross staat tien punten achter nummer vier Van Gerwen, die ook nog Michael Smith (vier punten achterstand) op plek vijf in zijn nek voelt hijgen. En de resultaten zijn, zoals al bijna een half jaar, wisselvallig bij de Nederlandse nummer twee van de wereld. De laatste weken wordt hij aan alle kanten voorbijgestreefd, vooral door Luke Humphries en Luke Littler.

Peter Wright

Peter Wright staat er een beetje hetzelfde in als Cross. Hoewel Snakebite officieel de play-offs al niet meer kan halen, vindt hij het wel leuk om het de darters die er wel nog om strijden, te sarren. "De druk ligt bij de spelers die nog iets willen. Niet bij mij. Ik ga gewoon lekker gooien en genieten. Hopelijk ben ik dan op m'n best." Wright speelt zijn kwartfinale tegen Smith.

Pijlen wisselen

Een bijzonder feitje: Wright gaat in Aberdeen proberen niet van pijlen te wisselen. "Ik ben teruggegaan naar zelf kiezen met welke darts ik wil gooien op de avond. Ik ben mentaal beter in vorm om dan ook bij dat ene setje te blijven. Dat gevoel hoop ik de komende periode door te zetten."

Wisselvallige Van Gerwen

Van Gerwen begon nog uitstekend aan de Premier League Darts. Hij won drie avonden op rij en pakte daarmee in één klap vijftien punten. Maar sinds eind februari (9 avonden) kwamen daar nog maar 9 punten bij. Dat hij meteen verloor in de eerste kwartfinale in 'zijn' Rotterdam was misschien wel de grootste teleurstelling.