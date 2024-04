Danny Noppert reageert opvallend op verlies, Michael van Gerwen teleurgesteld na 'zware nederlaag'

Michael van Gerwen kreeg zondagavond een ouderwetse oorwassing van Ross Smith in de kwartfinale van de Euro Tour in Graz. De Nederlandse darter verloor maar liefst met 6-1 en reageerde na afloop via zijn sociale media.

Van Gerwen gooide weer eens zo'n wedstrijd waarin niks goed ging. Zowel scorend als op zijn dubbels was MvG tegen Smith ver van zijn beste spel. Dat was ook zijn eigen verklaring. "Weer een zware nederlaag. Ross Smith speelde goed en ik kon gewoon niet lekker in m'n ritme komen. Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar we gaan weer op naar de volgende", zegt Van Gerwen op Instagram.

'De volgende' is dan de Premier League Darts in Aberdeen. Ook in het zestien weken durende toernooi door heel Europa staat Van Gerwen er niet al te best voor. Hij begon waanzinnig aan de Premier League, met drie avondzeges in de eerste vier speelronden. Daarna won hij een tijdje niks, voordat er ineens weer een avondzege tussen zat. In 'zijn' Rotterdam stelde hij twee weken geleden zwaar teleur en ook in Liverpool won hij alleen van nummer laatst Peter Wright. De stand ziet er ook niet al te rooskleurig uit voor MvG.

Danny Noppert heeft probleem

Naast Van Gerwen vlogen ook Danny Noppert en Gian van Veen er in de kwartfinales in Graz uit afgelopen weekend. Noppert kwam met een verklaring voor zijn nederlaag tegen Luke Littler, de latere winnaar. "Ik kan nog niet de weg vinden om mezelf voor meerdere wedstrijden op een dag voor te bereiden. Niveau is de laatste tijd echt goed, hier kan ik verder op bouwen", zegt Noppert op zijn Instagram.

Opvallende reactie

Een opvallende reactie, zeker gezien de dartkalender tegenwoordig bestaat uit toernooien die bestaan uit meerdere wedstrijden per dag. Alleen de grote televisietoernooien zijn vaak 'rustig' met één wedstrijd per dag. In 2022 won hij de UK Open en daarna pakte hij nog weleens een Players Championship, maar op alle andere toernooien stelt The Freeze ook vaak teleur.