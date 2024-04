Michael van Gerwen maakt zeldzame fout en ligt uit de Euro Tour

Michael van Gerwen was zo makkelijk op weg naar de finale van de Euro Tour in Sindelfingen, maar toen ging het ineens helemaal mis. De Nederlandse darter vloog er in het zicht van de haven uit.

Liefst 5-2 stond Van Gerwen voor in de halve finale tegen Ross Smith. De Nederlander was oppermachtig, maar zag Smith terugkomen tot 5-5. In de elfde leg ging het écht helemaal mis. Hij kwam met moeite onder de 200, maar toen hij er eenmaal bijna was maakte Van Gerwen een zeldzame fout.

Zeldzame fout

Met 80 op het scorebord moest hij twee keer single-20 gooien om zo op tops uit te komen. Of hij had na zijn eerste keer 20 hoog in de 20 moeten gooien om zo via tops naar dubbel-10 te mogen. Maar in plaats van een pijl op een dubbel te krijgen, gooide hij per ongeluk zijn tweede pijl in de triple-20. Precies 80 dus en dat betekende dat hij zichzelf kapot gooide en zijn beurt niet af kon maken.

VAN GERWEN BUSTS 80!! 🤯



Have you ever seen that from Michael van Gerwen? 😱



Absolute carelessness from Van Gerwen as he busts 80 when looking at tops-tops and Smith moves in to lead 6-5!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/8tqnwp6Ipt — PDC Darts (@OfficialPDC) April 21, 2024

125-finish helpt niet

Smith stapte in en kwam op een 6-5 voorsprong. Van Gerwen maakte z'n fout nog wel goed door 125 uit te gooien en de stand weer gelijk te trekken, maar zag Smith de beslissende leg te winnen en zo de 7-6 zege over de streep te trekken. Van Gerwen miste in totaal drie matchdarts om de finale te halen.

125 FROM VAN GERWEN!!



And just like that, Michael van Gerwen is back in command!



After busting 80 and handing Smith the darts, he pins a stunning 125 checkout to level at 6-6 and is now throwing for the match!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/B1rODI8AFa — PDC Darts (@OfficialPDC) April 21, 2024

Goed hersteld van 'Rotterdam'

In die finale strijdt niet hij maar Smith tegen Gary Anderson. De Schot was in zijn halve finale met 7-5 te sterk voor Rob Cross. Voor Van Gerwen zit het Euro Tour-avontuur erop. Hij herstelde zich goed van zijn vroege nederlaag in de Premier League Darts in Rotterdam. Daarin verloor hij meteen in de kwartfinale van Luke Humphries. In Sindelfingen won Van Gerwen achtereenvolgens Johan Engstrom, Jonny Clayton en Gabriel Clemens, voordat Smith in de halve finale te sterk was.