Is dit reden van nederlaag Michael van Gerwen in Ahoy? 'Hij heeft zeker recht van spreken'

Michael van Gerwen verloor donderdagavond in Rotterdam Ahoy meteen zijn eerste wedstrijd. De Nederlandse darter verdween na de nederlaag tegen Luke Humphries snel uit het zicht. Maar niet voordat hij nog een discussie had met zijn tegenstander. Lag daar de reden van zijn verliespartij?

We gaan het van Van Gerwen zelf niet horen. Hij gaf na afloop van zijn partij tegen Humphries geen interviews. Niet aan Sportnieuws.nl, maar ook niet aan rechtenhouder Viaplay. De PDC reageerde dat de verliezer 'helemaal niks' aan interviews zou doen. Op zich is dat niet anders dan normaal: verliezende darters hoeven in principe nooit reacties te geven aan media. Maar aan de uitzenders van het darten was het een soort ongeschreven plicht dat de verliezers daar wél kwamen. Maar ook Sky Sports en Viaplay kregen nul op het rekest. Zelfs een Nederlandse reactie zat er dus niet in.

Discussie tussen Van Gerwen en Humphries

Dus is het gissen wáárom Van Gerwen precies verloor van Humphries. Was het de slechte vorm waar Van Gerwen al maanden in verkeert? Was het het publiek, dat zich wel heel fel tegen Humphries keerde en zo de wedstrijd verpestte? Een deel van de reden ligt aan Rotterdam Ahoy zelf. Dat lijkt althans de eerste conclusie. Want ook de discussie tussen Van Gerwen en Humphries ging over de omstandigheden in de zaal.

Michael van Gerwen is klaar met vragen over stoppen: 'Donder op' Michael van Gerwen krijgt de laatste tijd zoveel vragen over wanneer hij stopt met darten, dat hij maar een antwoord geeft om er vanaf te zijn. "Ik zeg telkens vijf of tien jaar. Donder op. Zolang het nog leuk is, ga ik door. Ik doe het voor de prestige, ik wil weer winnen", zegt de Nederlandse topdarter in gesprek met Viaplay.

Wind

Het waait in Rotterdam Ahoy. De darters voelen in ieder geval veel wind op het podium. Niet alleen Van Gerwen en Humphries, maar ook darter Peter Wright had er op het podium last van. De darters gooien met pijltjes van ruim 20 gram per stuk en dan is elk zuchtje wind funest voor de vlucht van de pijl en kan de punt zomaar in de verkeerde getallen vallen. Dat leek de hele avond bij meerdere darters het geval. Na afloop van de partij van Van Gerwen en Humphries sprak Sportnieuws.nl darter Ron Meulenkamp, die langs de zijkant van het podium stond te kijken en wel begreep waar zijn collega's over klaagden.

'Ze hebben recht van spreken'

"Ze hebben gewoon recht van spreken", analyseerde Meulenkamp. "Je voelt die wind ook hier langs de kant. Daar leken ze ook last van te hebben, zo gaven ze het aan in ieder geval. Dan moet je maar net om kunnen gaan met de omstandigheden. Dan moet het net even meezitten, maar dat zat het niet. Aan het publiek heeft het absoluut niet gelegen, dat was fantastisch. Je weet dat je hier in de kolkende menigte terechtkomt. Hij heeft zich knap staande gehouden."