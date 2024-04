Kritiek op Premier League Darts in Ahoy: 'Dat is al jaren het geval'

Dartswatcher Damian Vlottes was donderdagavond namens Sportnieuws.nl aanwezig bij de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy. Nathan Aspinall won de speelavond, thuisfavoriet Michael van Gerwen werd al vroeg uitgeschakeld. Het was een memorabele avond met vooral klagende darters en een gelaten sfeer.

"Het was een beetje een gekke avond, ook qua sfeer. Uiteindelijk komt iedereen voor Michael van Gerwen en die heeft het uiteindelijk gewoon weer niet laten zien, zoals zo vaak deze Premier League. Dus dat was wel jammer", analyseerde Vlottes, die het 'bewonderenswaardig' vond dat Nathan Aspinall net als in 2023 won in Rotterdam.

Stilgevallen Rotterdam Ahoy moet het doen met 'opkomstkoning' Nathan Aspinall als winnaar Geen Michael van Gerwen, geen Luke Littler en geen Luke Humphries. Rotterdam Ahoy hoopte op een winnaar van wereldformaat, maar moest het doen met Nathan Aspinall als de winnaar van het minitoernooi in de Premier League Darts.

Wind

Veel darters, onder wie winnaar Aspinall, Van Gerwen en wereldkampioen Luke Humphries, klaagden over de omstandigheden in Ahoy. Het waaide flink, merkte ook Vlottes aan de zijkant van het podium. "Je voelde de wind tegen je armen, tegen je shirt. Moet je nagaan hoe het óp het podium is. Continu gaan hier deuren open en dat is al jaren het geval."

Humphries noemde het een 'disgrace'. "De pijlen zijn ongelofelijk licht", aldus Vlottes. "Als je daar al tegen blaast, gaan ze alle kanten op. Laat staan als er tijdens de vlucht wat wind op staat… Je hebt geen idee hoe je pijlen vliegen, hoe ze in het bord komen. Dus dat is gewoon niet prettig spelen."

Winnaar Nathan Aspinall hekelt darten in Rotterdam Ahoy: 'Slechtste locatie van allemaal' Naast de pijnlijke nederlaag van Michael van Gerwen in de Premier League of Darts in Rotterdam Ahoy tegen Luke Humphries was ‘wind’ het onderwerp van de avond. Bijna elke speler had er last van en het was ook duidelijk te voelen in de zaal. De avond werd uiteindelijk gewoon door Nathan Aspinall, maar zelfs hij vond de omstandigheden verschrikkelijk.

Sfeer

De avond in Ahoy begon nog mooi, maar veel fans druppelden af nadat Van Gerwen in de vierde wedstrijd verloor van Humphries. "Dan zie je de boel inkakken, je ziet mensen weggaan. De sfeer was gewoon niet heel goed en dat heeft denk ik toch te maken met het huidige format. Nu waren het vier halve finalisten waar niemand eigenlijk blij mee was", oordeelde Vlottes.

Van Gerwen

Voor Van Gerwen was het sowieso een teleurstellende avond. De Nederlander werd vroeg uitgeschakeld en zag belangrijke concurrenten in de strijd om de play-offs winnen. Dagwinnaar Aspinall is hem voorbij op de ranglijst, dus staat Van Gerwen vierde. Met nog vier speelavonden te gaan hijgt Michael Smith hem in zijn nek. Het verschil is twee punten. "Als hij continu in de eerste ronde verliest, gaat hij het niet redden."

