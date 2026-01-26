Voor de dartsport zijn demonstratietoernooien een manier om nieuw publiek aan de sport te binden. Gian van Veen zette dit weekend tijdens zo’n gala in Leipzig de zaal in vuur en vlam met een geslaagde uitvoering van een bijzondere opdracht.

Tijdens het demonstratiegala kregen Van Veen en Nathan Aspinall de bekende 'Whitney Houston-challenge' voorgeschoteld, die viraal gaat op TikTok. Daarbij het niet draaide om scores of gemiddelden, maar de opdracht vereist vooral gevoel voor timing. De dartpijl moet het bord raken op het moment dat in I Will Always Love You de uithaal begint.

Perfecte timing van Gian van Veen

Van Veen nam zichtbaar zijn tijd, wachtte het juiste moment af en gooide vervolgens. Zijn pijl raakte het bord precies op het juiste moment, wat direct zorgde voor luid applaus vanaf de tribunes. Het publiek genoot zichtbaar van de perfecte timing van de Nederlander, die blijkbaar ook een uitstekend gevoel heeft voor muziek.

Aspinall stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. De Engelsman applaudisseerde vol ongeloof en keek met een brede glimlach naar Van Veen. Even later was het zijn beurt. Aspinall zong uit volle borst mee met het nummer, maar in tegenstelling tot de Nederlander liet zijn timing hem in de steek. Nog vóórdat de uithaal door de zaal galmde, had hij zijn pijl al richting het bord gegooid.

Nummer drie van de wereld

Van Veen is na zijn verloren WK-finale tegen Luke Littler bezig zijn nieuwe status als nummer drie van de wereld waar te maken. In Bahrein haalde hij onlangs nog de finale, waarin hij verloor van landgenoot Michael van Gerwen. Een week later strandde hij in Saoedi-Arabië in de kwartfinale tegen opnieuw Littler, die het toernooi uiteindelijk ook wist te winnen.

World Masters

Die sterke reeks krijgt komend weekend een vervolg op de Winmau World Masters. Voor Van Veen wacht bij zijn debuut direct een lastige opgave, want in de eerste ronde treft hij Ryan Joyce. Daarmee ontkomt ook hij niet aan de zware loting waarmee de Nederlandse topdarters op het eerste grote toernooi van 2026 worden geconfronteerd.

Ook Van Gerwen kan direct aan de bak dankzij de loting. De Nederlander neemt het in de openingsronde op tegen Damon Heta, terwijl Danny Noppert en Jermaine Wattimena eveneens sterke tegenstanders treffen. Waar veel geplaatste spelers hoopten op een qualifier, begint voor de Nederlanders het toernooi meteen met serieuze weerstand.