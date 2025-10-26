Michael van Gerwen heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van het EK Darts in Dortmund. De drievoudig wereldkampioen versloeg Daryl Gurney met 10-7 en krijgt vanavond landgenoot Gian van Veen als tegenstander. De 23-jarige Brabander won eerder op de dag van Ryan Joyce, waardoor het publiek zich kan opmaken voor een volledig Nederlands onderonsje en er dus sowieso een landgenoot in de finale zal staan.

Van Gerwen begon sterk aan zijn partij tegen Gurney, waarin direct twee breaks vielen. Met een 42-finish en een fraaie 124-finish liep hij uit naar 4-2. De Brabander controleerde het duel en ging met 6-4 aan de leiding bij de tweede pauze. Na de onderbreking kwam hij scherp uit de kleedkamer, met onder meer een 134-finish om zijn voorsprong verder te vergroten.

Bij een stand van 9-7 had Van Gerwen de controle stevig in handen en maakte hij het professioneel af. Via dubbel 8 was het raak: de viervoudig EK-winnaar liet Gurney geen kans meer om terug te komen en gooide zich overtuigend naar de laatste vier. "Er zit nog meer in de tank", blikte Van Gerwen vooruit op het restant van het toernooi.

Michael van Gerwen volgt goede voorbeeld Gian van Veen

Eerder op de dag maakte Van Veen opnieuw indruk. De jonge Brabander versloeg Ryan Joyce met 10-5 en dartte zich daarmee voor het eerst in zijn carrière naar de halve finale van een groot PDC-toernooi. Met hoge scores, mooie finishes en zichtbaar zelfvertrouwen is hij dé revelatie van dit EK.

Van Veen begon furieus: hij brak meteen in de eerste leg, gooide een 14-darter voor 2-0 en noteerde zelfs zeven perfecte darts op rij. Met een 11-darter liep hij uit naar 3-0 en ging met 4-1 de eerste pauze in. Na de onderbreking bleef hij dominant en schakelde hij moeiteloos door naar 8-4, waarna hij de partij ijskoud afmaakte.

Nederlands onderonsje

Met de zege van Van Gerwen is de halve finale een volledig Nederlands onderonsje. De drievoudig wereldkampioen neemt het op tegen landgenoot Gian van Veen, de revelatie van het toernooi. Het betekent in ieder geval dat één Nederlander zeker is van een finaleplaats.

Oranje boven in Dortmund

Ook Danny Noppert is nog volop in de race. The Freeze treft in zijn kwartfinale de Duitse publieksfavoriet Ricardo Pietreczko. De Fries verkeert in bloedvorm, gooide tegen Nathan Aspinall ruim 101 gemiddeld en aast op zijn eerste grote titel sinds de UK Open van 2022. De laatste kwartfinale gaat tussen Luke Humphries en James Wade.

Gisteren kleurde de dag al oranje met drie Nederlandse zeges, terwijl wereldkampioen Luke Littler verrassend werd uitgeschakeld door Wade. Daardoor is het toernooi volledig opengebroken. Van Gerwen, Van Veen en Noppert hopen daar vanmiddag maximaal van te profiteren.

Uitslagen en programma kwartfinales EK darts

Ryan Joyce - Gian van Veen 5-10

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 10-7

Danny Noppert - Ricardo Pietreczko

James Wade - Luke Humphries