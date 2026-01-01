Het WK darts nadert zijn ontknoping. Op nieuwjaarsdag worden de kwartfinales gespeeld in Alexandra Palace. Er is nog maar één Nederlander in de race om de titel: Gian van Veen. Hij komt donderdagavond in actie, maar eerst is het de beurt aan de darters in de middagsessie. Bekijk hier de uitslagen.

In de avondsessie komen de topfavorieten Luke Humphries en Luke Littler in actie. Maar eerst kregen Ryan Searle, Jonny Clayton, Gary Anderson en Justin Hood de kans om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd.

Ryan Searle - Jonny Clayton

De eerste kwartfinale ging tussen Ryan Searle en Jonny Clayton. Searle had nog geen set verloren op het toernooi en was daarom misschien wel licht favoriet in de partij. Hij won ook tegen Clayton de eerste set en zette zijn geweldige reeks nog even door. Al snel kwam Heavy Metal op 3-0 voor in sets.

Toch kwam er een einde aan zijn bijzondere statistiek. De vierde set was namelijk voor Clayton. Maar Searle herpakte zich meteen weer: 4-1. Maar The Ferret gaf zich nog niet gewonnen en bracht de stand op 4-2. Een comeback zat er echter niet meer in. Searle won met 5-2 en is de eerste halve finalist.

Goed doel

Voor Searle stond naast een plek in de halve finale nog iets heel moois op het spel. Hij zet zich namelijk in voor een goed doel. Searle maakte dit WK bekend dat hij lijdt aan de oogaandoening ADOA, die ervoor zorgt dat hij niet goed ziet. Bij zijn dochter is het zelfs nog erger. De Engelsman sloeg de handen ineen met een Nederlandse stichting om geld op te halen.

Michael van Gerwen met de schrik vrij

Clayton kon bij een overwinning Michael van Gerwen uit de top drie van de wereldranglijst van de PDC stoten. De huidige nummer vier van de wereld zit hem op de hielen na de uitschakeling van de Nederlander in de achtste finale. Die komt nu dus met de schrik vrij.

Gary Anderson - Justin Hood

De tweede partij in de middagsessie ging tussen tweevoudig wereldkampioen (2015 en 2016) Gary Anderson en Justin Hood. Het ging lang gelijkop en het publiek bleef achter Happy Feet staan. Toch kon Anderson uitlopen na een 3-2-stand. Hij trok de overwinning naar zich toe en gaat dankzij een 5-2-overwinning naar de halve finale. Daarin zal hij Luke Humphries of Gian van Veen treffen.

Anderson bereikte de kwartfinale door Van Gerwen te verslaan. In de vierde ronde bleek de Schot met liefst 4-1 in sets te sterk. Hood was een van de grote verrassingen in het toernooi. Hij won dit jaar pas een tourkaart en verscheen nauwelijks op de televisietoernooien bij de PDC.

De afgelopen weken bewees hij goed te presteren op het podium. Hood won al van Danny Noppert en Josh Rock en hoopt zijn droom om een Chinees restaurant te openen levend te houden met zijn prijzengeld. De debutant heeft100.000 pond bij elkaar gegooid.

