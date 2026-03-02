Feyenoord staat tweede in de Eredivisie, maar dat is vooral een statistische illusie. De Rotterdammers hebben het geluk dat de concurrentie nóg minder presteert, want wat Feyenoord zelf wekelijks laat zien is ronduit slecht. Deze ploeg heeft een groot probleem en dat werd tegen FC Twente op pijnlijke wijze blootgelegd.

De nederlaag in Enschede kwam aan als een mokerslag. Feyenoord leek qua resultaten eindelijk weer iets van stabiliteit te hebben gevonden, maar werd door FC Twente compleet van het veld geblazen. De Tukkers hadden een plan, overtuiging en leiders op het veld. Feyenoord had frustratie, wegwerpgebaren en vooral: niemand die opstond. En precies dát is het grootste probleem van dit Feyenoord.

Geen enkele leider

Op papier staat er een elftal met ervaring, maar in de praktijk loopt er geen enkele leider rond. Het zegt alles dat Timon Wellenreuther, Anis Hadj Moussa en Givairo Read zijn aangewezen als aanvoerders, nadat eerder Sem Steijn – die al moeite had om zichzelf staande te houden – de band droeg. Het zijn geen natuurlijke leiders, geen spelers die een ploeg bij de hand nemen wanneer het instort. Dat gebrek wordt met de week zichtbaarder.

Misvatting van Van Persie

De gemoederen liepen hoog op tegen FC Twente. Luciano Valente en Hadj Moussa wisten hun emoties maar moeilijk onder controle te houden. Het leidde tot een akkefietje tussen Hadj Moussa en Wellenreuther, terwijl Valente uit zijn slof schoot tegen Jordan Bos. Trainer Robin van Persie ziet dat als iets positiefs, maar dat moet een misvatting zijn. Emotie is geen leiderschap.

Het is makkelijk om je frustratie eruit te gooien. Het is veel moeilijker om verantwoordelijkheid te nemen, anderen beter te maken en op te staan wanneer het elftal wankelt. Valente gaf aan dat er ‘zeker wel jongens zijn die met de vuist op tafel slaan’, maar het probleem is juist dat het nergens toe leidt. Woorden zonder daden, het tegenovergestelde wat vaak klinkt bij Feyenoord.

Onervaren Van Persie

Daar komt ook nog een onervaren trainer bij. Van Persie lijkt er de laatste maanden steeds slechter op te staan binnen de spelersgroep. Dat Valente FC Twente openlijk prees om hun duidelijke plan, was niets minder dan een verkapte sneer. Een soort erkenning dat Feyenoord dat plan simpelweg niet had. Van Persie coachte, sprak en gebaarde, maar niets hielp. Het elftal leek doof voor zijn aanwijzingen. Het oogt als een trainer die de grip op zijn ploeg langzaam maar zeker verliest.

Feyenoord speelt al wekenlang als een kip zonder kop, maar staat desondanks nog altijd tweede en dat maakt het verhaal pijnlijk voor het Nederlandse voetbal. Het laat de armoede achter Feyenoord zien, want als dit voldoende is voor plek twee dan is het niveau van de competitie de echte verliezer.