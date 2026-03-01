Feyenoord had weliswaar drie wedstrijden op rij gewonnen, maar telkens met de nodige moeite. Tegen FC Twente liep het mis: de Rotterdammers werden weggespeeld en gingen met 2-0 onderuit. De frustratie binnen de selectie is groot en uit zich op opvallende wijze. "Daar betrap ik mezelf ook op", stelt Luciano Valente.

FC Twente domineerde, maar liet Feyenoord lange tijd in leven. Volgens Valente heeft zijn ploeg echter geen moment het gevoel gehad dat de wedstrijd omgedraaid ging worden. "Het is lastig te verklaren waar het misging", zegt Valente op de persconferentie. "Maar ik heb vooral moeite met de manier waarop we het doen, want we kwamen in alles te kort. We moesten vanaf het begin alleen maar tegenhouden. Op de kans van Hadj Moussa na hebben we niets gecreëerd."

Zegereeks van Feyenoord

Hoewel het spel al maanden niet goed is, waren de resultaten de afgelopen weken wél goed. Ze wonnen van FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Telstar. "Met alle respect, dat zijn tegenstanders waar je van móét winnen. Het was niet overtuigend, maar we haalden de punten. Nu kom je tegen een serieus elftal te spelen, met alle respect voor de vorige tegenstanders, met een goede tactiek en een duidelijk plan. En dan zie je gewoon dat je echt kansloos bent. We kwamen telkens te kort."

Negativiteit in het elftal

De sfeer op de tribunes is al weken bijzonder negatief en die teneur leek zich nu ook door te trekken op het veld in de Grolsch Veste. "Het is duidelijk dat het niet lekker zat in deze wedstrijd. Negativiteit is nooit goed, maar ik betrap mezelf erop dat ik dat ook op een verkeerde manier uit. We willen allemaal super graag, maar we krijgen het gewoon niet voor elkaar. Dat is frustrerend. Je afreageren hoort erbij in topsport, maar zulke negativiteit is niet goed", vindt Valente.

Zo waren onder anderen Valente en Anis Hadj Moussa meermaals zichtbaar met gebaren en woorden richting medespelers wanneer het niet liep. Trainer Robin van Persie kan zich echter niet vinden in de uitspraken van Valente. "Het is juist héél goed om iemand terecht te wijzen als iemand zijn taken niet uitvoert. Ik snap dat het ook anders belicht kan worden, maar als we volgende week weer winnen dan zeggen ze: het zit wel goed, hè?"

Valente twijfelt niet aan mentaliteit

Volgens de Feyenoorder hoeft men echter niet te twijfelen aan de mentaliteit of sfeer in de spelersgroep. "Dat zit écht wel goed, maar voor mijn gevoel zit het vooral in de manier van spelen. We speelden vrij snel de lange bal en kwamen daardoor veel in de duels, dat is niet onze kracht. We kunnen gewoon vaker de voetballende oplossing vinden, maar we durven elkaar niet volledig te helpen. We verstoppen ons achter onze man en brengen elkaar in moeilijke situaties."