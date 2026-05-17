FC Twente móét een goed resultaat boeken tegen PSV om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal veilig te stellen. De Eindhovenaren hielden echter geen rekening met dat gegeven. De Tukkers kregen voldoende kansen om de voorsprong te grijpen, maar uiteindelijk kreeg het op slag van rust de deksel op de neus: 2-1. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd.

Kraker van jewelste

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente is van levensbelang voor de bezoekers uit Enschede in de strijd om plek drie. Bij een overwinning behouden zij plek drie in de VriendenLoterij Eredivisie, terwijl ze bij een gelijkspel afhankelijk zijn van het resultaat bij NEC. Bij een nederlaag kunnen NEC én Ajax over FC Twente heen.

Thuis- én uitfans pakken flink uit

De supporters uit Enschede leven al het hele weekend toe naar het cruciale duel. Zaterdagmiddag werd de selectie al op dertien verschillende viaducten uitgezwaaid met vlaggen en fakkels, terwijl de aanhang in het uitvak dat nog eens dunnetjes over deed. Het bomvolle uitvak had tientallen pyro's en zette het stadion dan ook helemaal vol rook om hun ploeg het laatste extra zetje te geven.

— Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) May 17, 2026

In de allerlaatste thuiswedstrijd van landskampioen PSV wilden zij echter niet onder doen voor de Tukkers. Zij hadden liefst drie mega grote spandoeken om de Nederlandse kampioen te eren voor hun uitmuntende seizoen.

Doelpuntrijke openingsfase

FC Twente kende een aardige openingsfase, maar kreeg keihard de deksel op de neus. De eerste kans was meteen raak voor PSV. Ryan Flamingo knikte raak uit een corner: 1-0. In de daaropvolgende aanval was het echter alweer gelijk. Sondre Orjasaeter kwam naar binnen en krulde de bal achter PSV-goalie Matej Kovar: 1-1.

FC Twente speelde ene na de andere kans bij elkaar, maar de Tukkers hadden het vizier absoluut niet op scherp staan in het Philips Stadion. Het eeuwenoude gezegde 'als je 'm zelf niet maakt, krijg je 'm vanzelf om je oren' was dan ook van kracht. Op slag van rust zorgde PSV-talent Noah Fernandez voor de 2-1 met een droog schot in de lange hoek. Het zorgde voor zichtbare emoties bij FC Twente-aanvaller Daan Rots, bij wie het huilen hem duidelijk nader dan het lachen stond.

