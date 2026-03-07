PSV treft AZ in het eigen Philips Stadion. Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen NEC willen zij zich revancheren en de jacht op de vroegste titel ooit voortzetten. De ploeg van Peter Bosz kreeg echter al vroeg een flinke dreun te verwerken. Op slag van rust werd PSV geholpen door AZ-doelman Rome Owusu-Oduro, die een bal door zijn handen liet glippen: 1-1. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

PSV jaagt op revanche voor hun bekeruitschakeling tegen NEC (3-2). De Nijmegenaren waren in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker te sterk, waardoor de ploeg van Bosz opnieuw geen bekerfinale speelt. In de VriendenLoterij Eredivisie gaat het wél van een leien dakje met een voorsprong van zeventien punten. Ze stevenen af op het vroegste kampioenschap ooit, maar kregen al binnen een kwartier een flinke dreun te verwerken.

Onherkenbaar PSV

Een scherp aangesneden hoekschop werd in eerste instantie nog weggewerkt, maar de tweede bal viel voor AZ. Doordat enkele PSV-spelers uitgleden, kreeg AZ-verdediger Billy van Duijl alle tijd om hard uit te halen. Dat deed hij overtuigend: PSV-doelman Matej Kovar kon alleen nog horen hoe de bal langs hem suisde: 0-1.

In het restant van de eerste helft wilde het maar niet vlotten en het zorgde voor de nodige frustraties. Onder meer Ismael Saibari uitte zich enorm geïrriteerd, vooral richting scheidsrechter Sander van der Eijk. Uiteindelijk viel er tóch wat te juichen voor PSV door een flinke ketser van Rome Owusu-Oduro. De jonge doelman van AZ liet een bal door zijn handen glippen en zag de bal via Troy Parrott achter de lijn belanden: 1-1.

Flinke aderlating voor PSV

De moeizame wedstrijd tegen AZ was niet de enige zorg voor Bosz. Na ruim een uur spelen moest ook Sergino Dest geblesseerd naar de kant. De vleugelverdediger greep naar zijn hamstring en werd van het veld gedragen. Dat zorgde voor zichtbaar veel emoties bij Dest, die opnieuw een ogenschijnlijk zware blessure lijkt te hebben opgelopen. Met de voorlopig uitgeschakelde Mauro Júnior lijkt het de komende tijd behoorlijk puzzelen te worden voor Bosz.

PSV gooit tempo omhoog

In het laatste half uur probeerde de regerend landskampioen het tempo op te voeren in de hoop alsnog het verschil te maken, maar het ontbrak aan scherpte. Het spel was te slordig en leverde nauwelijks grote kansen op, waardoor de Eindhovenaren allesbehalve aanspraak maakten op de voorsprong.

Eretegel voor Ronald Koeman

Ronald Koeman kreeg zaterdagavond een eretegel in het Philips Stadion. Vlak voor de aftrap van PSV–AZ werd zijn tegel in de PSV Walk of Fame officieel onthuld. Daarmee zet de club één van de meest invloedrijke figuren uit haar rijke geschiedenis in het zonnetje.

De huidige bondscoach van het Nederlands elftal krijgt zo een blijvende plek bij zijn oude club en voegt zich bij de 24 prominenten die al in de PSV Walk of Fame zijn opgenomen. Koeman zichtbaar trots. "Het is een mooi dat ze mij op deze wijze eren."