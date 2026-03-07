PSV speelt enkele dagen na de teleurstellende bekeruitschakeling tegen NEC alweer de volgende wedstrijd. De ploeg van Peter Bosz treft AZ in het eigen Philips Stadion, waarmee zij de jacht op de vroegste titel ooit voortzetten. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live van 20.00 uur.

PSV jaagt zaterdagavond op revanche voor hun bekeruitschakeling tegen NEC (3-2). De Nijmegenaren waren in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker te sterk, waardoor de ploeg van Bosz opnieuw geen bekerfinale speelt. In de VriendenLoterij Eredivisie gaat het wél van een leien dakje met een voorsprong van zeventien punten. Ze stevenen af op het vroegste kampioenschap ooit.

Update van ziekenboeg

Het grootste gemis voor PSV is het ontbreken van Mauro Júnior. De Braziliaanse publiekslieveling deed in de slotfase van het bekerduel tegen NEC een uiterste poging om een tegendoelpunt te voorkomen, maar raakte daarbij geblesseerd. Het leek te gaan om een spierblessure en trainer Bosz erkende al te verwachten dat Mauro er enkele weken uitligt. Een grote domper voor PSV.

Tegen AZ ontbreken de langdurig geblesseerden Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Nick Olij. De eerste twee herstellen van een zware knieblessure, terwijl Olij kampt met een liesblessure. Guus Til heeft de veldtraining (apart van de groep) hervat, maar is er tegen zijn oude club nog niet bij. Trainer Bosz liet eerder weten dat hij een week later tegen NEC wordt terugverwacht.

Anass Salah-Eddine wél van de partij

Positief voor PSV is dat Anass Salah-Eddine in principe weer bij de selectie zit. Als is het nog de vraag of de Marokkaans international direct in de basis kan starten. Hij speelde de Afrika Cup en raakte vervolgens in de Champions League-clash met Newcastle United uit. Daarna speelde hij slechts een kwartier, waarna hij opnieuw een tijdje ontbrak. Nu is hij weer fit genoeg om terug te keren in de selectie. Het is niet onrealistisch om uit te gaan van een verschuiving van Sergino Dest, waardoor Kiliann Sildillia op rechts lijkt te beginnen.

Eretegel voor Ronald Koeman

Ronald Koeman krijgt zaterdagavond een eretegel in het Philips Stadion. Vlak voor de aftrap van PSV–AZ wordt zijn tegel in de PSV Walk of Fame officieel onthuld. Daarmee zet de club één van de meest invloedrijke figuren uit haar rijke geschiedenis in het zonnetje. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal krijgt zo een blijvende plek bij zijn oude club en voegt zich bij de 24 prominenten die al in de PSV Walk of Fame zijn opgenomen.