PSV speelt zaterdagavond mogelijk de kampioenswedstrijd tegen NEC, maar gek genoeg weten ze pas een dag later of dat echt zo is geweest. De Eindhovenaren hebben bij een zege namelijk ook nog een nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior nodig, maar die wedstrijd is pas zondag. PSV-coach Peter Bosz moet voor de clash met de stuntploeg in de Eredivisie wel puzzelen door een volle ziekenboeg. Volg het duel hier vanaf 18.45 uur live.

PSV kampt al het hele seizoen met een volle ziekenboeg. Al in de openingsfase van de competitie raakten Ruben van Bommel en Alassane Plea langdurig uit de roulatie door een zware knieblessure. De Fransman traint inmiddels weer individueel en zijn doel om dit seizoen nog speelminuten te maken lijkt haalbaar. Tegen NEC is hij er echter niet bij en dat geldt ook voor Guus Til, Nick Olij, Mauro Junior en Sergino Dest.

Revanche voor bekerduel

PSV en NEC kwamen elkaar onlangs nog tegen in de halve finale van het bekertoernooi. Beide teams maakten er in Nijmegen toen een waar spektakelstuk van en NEC trok uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind. PSV zal in Eindhoven dus revanche willen nemen. Eerder dit seizoen won de ploeg van Peter Bosz wel met 5-3 in de competitie bij NEC.

Waar de Eindhovenaren op de landstitel afstevenen, doet NEC nog volop mee om de tweede plek. De stuntploeg staat verrassend derde en kan bij een zege op PSV op gelijke hoogte komen in punten met Feyenoord.

Vroegste titel ooit voor PSV

Het duel kan voor PSV een bijzonder karakter krijgen, want voor de Eindhovenaren kan het zomaar achteraf de kampioenswedstrijd blijken. De ongenaakbare koploper jaagt al maanden op de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie. Dat record staat op 8 april 1978 en staat eveneens op naam van PSV. De Eindhovenaren kunnen dat record al breken tegen NEC, maar dan moet Feyenoord zondag in eigen huis wel verliezen van Excelsior.

Lukt dat niet, dan krijgt PSV nog twee kansen om de vroegste kampioen ooit te worden: op 22 maart tegen Telstar of op 4 april tegen FC Utrecht.