NEC beleeft een historisch seizoen. De ploeg van Dick Schreuder staat momenteel derde in de Eredivisie en strijdt volop mee om een ticket voor Champions League-voetbal. Volgens de succescoach gaat dat echter allesbehalve vanzelf. De routiniers, onder wie Bryan Linssen, spelen daarbij een belangrijke rol. "Als je dat niet doet, dan heb je gewoon geen kans", stelt Schreuder.

Sinds de komst van Schreuder heeft NEC op fysiek gebied een grote stap gezet. Zijn ploeg speelt aantrekkelijk voetbal, maar volgens de trainer begint het daar niet mee. "Als wij keihard werken, heb je dus kans om te winnen van PSV. Als je dit niet doet, dan heb je gewoon geen kans. Of je moet zó goed zijn dat je een hele goede dag hebt aan de bal, dat je het misschien voetballend zou kunnen doen", vertelt Schreuder tegen onder meer Sportnieuws.nl.

'PSV had geen goede dag'

Linssen sluit zich aan bij de woorden van zijn coach. "Ik denk dat PSV geen goede dag had, want anders heb je als tegenstander geen schijn van kans", zegt de 35-jarige spits van NEC. "En als PSV een mindere dag heeft, dan moeten wij zorgen dat wij heel goed zijn om dan alsnog van hun te kunnen winnen. Nou, dat is ons nu twee keer gelukt", doelt Linssen op de bekerzege van elf dagen geleden én de 2-3 zege van zaterdagavond.

Egoïsme buiten de deur houden

Volgens Schreuder is het huidige succes vooral te danken aan het feit dat er geen egoïsme in het team zit. Dat ziet hij als de belangrijkste ontwikkeling binnen zijn selectie. "Er zijn veel spelers die het niet gewend waren om soms een keer niet te spelen. Daarin ben ik heel duidelijk geweest. Als je dat niet kan, dan moet je weg en dan zul je ook nooit bij een topclub spelen. Als het alleen om jou draait, dan ga je geen prijzen winnen. Ik denk dat iedereen dat nu wel goed door heeft."

Jeugdopleidingen in Nederland

De ex-speler van PSV vindt het egoïsme bij jonge spelers wel een probleem in het Nederlandse voetbal. Schreuder merkt namelijk dat het in zijn ploeg 'een beetje on-Nederlands is'. "Chery, Sandler, Linssen, Willems en Dasa zijn enorm belangrijk zijn om dat proces constant aan de gang te houden. Jonge spelers moeten leren dat het voetbal niet alleen maar om hen draait en dat je ook keihard moet werken. In onze jeugdopleidingen is het veel te veel met de zachte hand."

"Linssen vertelt ze anders (als ze niet keihard willen werken, red.) wel even dat de trainer anders gek wordt", zegt Schreuder gekscherend. Linssen kan zich goed vinden in de woorden van zijn coach. "Deze zege tegen PSV komt niet uit de lucht vallen. Als wij een paar procent minder hard werken, dan stort het ook als een kaartenhuis in elkaar. Wij moeten zorgen dat dat niet gebeurt. Ik merk dat nu totaal niet hoor, maar je moet er wel voor waken."

Lessen van Linssen

Moet Linssen jongens als Basar Önal (6 goals en 6 assists) en Sami Ouaissa (6 goals en 2 assists) soms afremmen? "Je probeert af en toe wel wat steekjes te geven. Als ze een keer gescoord hebben, dan wijs ik ze ook op een slechte wedstrijd. Dan zeg ik wel dat het twee weken daarvoor helemaal niks was. Dus dan zeg ik altijd: ik ben benieuwd of je het de volgende keer óók laat zien. Zo probeer je hen scherp te houden, maar daar gaan ze goed mee om hoor", besluit Linssen.